Антикорупційний суд не з'явиться у 2018 році, – Transparency International

Антикорупційний суд, який так вимагають від України створити європейці, не запрацює у 2018 році. Так вважає виконавчий директор українського представництва міжнародної організації Transparency International.

Активні борці з корупцією в Україні – журналісти, громадські організації та Національне антикорупційне бюро. Так вважають українці. Всі вищезгадані отримали більше 21% голосів респондентів. А от президент, уряд, парламент та суди в цьому опитуванні аутсайдери. Отримали менше 3%.

Виправити ситуацію має новий антикорупційний суд. Однак за іронією долі створюють його за законопроектом написаним президентом, проголосованим Верховною Радою, а вирішальну роль в обранні працівників спецсуду, гратиме Вища комісія суддів.

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Та в президентському законопроекті мало того, що 7 міжнародних експертів мають працювати над відбором кандидатів абсолютно безкоштовно. Результати їх роботи можуть скасувати ті, хто допустив недоброчесних в Верховний суд.

Проблеми в законопроекті не лише на етапі відбору суддів, кажуть експерти. Так спеціалізований суд розглядатиме не тільки злочини пов'язані з корупцією. І не тільки порушення закону топ-посадовцями.

Однак, незаконне збагачення чомусь не в їх юрисдикції. Всі справи судді мають розглядати в колегії, а це знову таки уповільнить процес.

Інші суди, які вже почали провадження по відповідним корупційним справам, вони повинні до цього суду передати їх всі, таким чином в ручному режимі можна завалити цей суд тисячами дрібних справ, які формально підходять під його юрисдикцію

– розповів експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

Створення антикорупційного суду за правилами, які запропонував президент абсолютно не має сенсу, переконані експерти. Вони вважають, що правки по всім переліченим пунктам мають внести депутати між 1 і 2 читанням. Водночас, застерігають, що суд має бути створений якнайшвидше.

Президент визначив законопроект, як невідкладний. У порядку денному він має з'явитись вже наступного тижня.