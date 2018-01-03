Тотальне реформування і не лише: найголовніші кроки, які Україна повинна зробити у 2018 році

2018 рік передує в Україні президентським і парламентським виборам, тому важливо засвоїти минулорічні досягнення та визначити ті сфери, в яких міжнародне співтовариство може допомогти українським реформаторам забезпечити відчутний прогрес.

Так, Олена Прокопенко та Христина Парандій, експерти із "Реанімаційного пакету реформ", у статті для Atlantic Council сформували дев'ять пріоритетних напрямків на шляху до вдосконалення суспільно-політичної системи України цього року.

Читайте також: Як Україна боролась з корупцією у 2017 році: найгучніші справи

Першим та найпріоритетнішим із них автори публікації вважають створення Антикорупційного суду. На жаль, такий в Україні досі не функціонує, хоч це і є основною вимогою для отримання фінансової допомоги від МВФ. Міжнародні експерти зауважують, що законопроект Президента про створення Вищого антикорупційного суду суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії та може заважати незалежності правосуддя.

Другий напрям – реальне реформування судочинства. Незважаючи на створення нового Верховного суду, чесність якого викликає серйозне занепокоєння, найбільшим провалом судової реформи в Україні у 2017 році було прийняття нового Закону "Про Конституційний суд", який де-факто скасував конкурсний відбір суддів. Тому надважливо покращити катастрофічно низький рівень довіри до судової влади у державі, відновлюючи, зокрема, й апеляційні суди, зазначають Прокопенко та Парандій.

По-третє, варто скасувати Закон, який дозволяє Президентові призначати чиновників "на місцях", стверджують експерти. Йдеться про рішення парламенту змінити Закон "Про державну службу", аби Петро Порошенко міг безпосередньо призначати голів і заступників голів обласних та районних державних адміністрацій без відкритого конкурсу.

Четвертий крок назустріч позитивним змінам в Україні – це виборча реформа, яка вимагає запровадження відкритих партійних списків, більшої відповідальності за виборчі злочини та перезавантаження Центральної виборчої комісії.

З огляду на швидке наближення виборів Україна не має достатньо часу змінити свій "звичайний" підхід, який дає можливість обманювати та купувати голосування. Громадянське суспільство вимагає запровадження відкритих партійних списків, більшої відповідальності за виборчі злочини та перезавантаження Центральної виборчої комісії.

Парламент нещодавно у першому читанні підтримав проект нового Виборчого кодексу з відкритими регіональними списками. На початку 2018 року важливо прийняти цей кодекс, щоб зменшити ризик корупції та дозволити виборцям впливати на розміщення кандидатів у партійних списках,

– йдеться у статті.

Читайте також: Обережно, вибори: експерти про 2018 рік (Інфографіка)

Україна повинна продовжувати реформу децентралізації, і це п'ятий пункт у списку пріоритетних напрямків для розвитку України від Прокопенко та Парандій.

Шостий вектор руху – забезпечення повноцінного функціонування суспільного мовлення в Україні та його фінансова підтримка з боку держави, наголошують експерти.

Сьомий крок – зупинити переслідування бізнесу та створити Службу фінансових розслідувань.

Парламенту не вдалося створити Службу фінансових розслідувань та припинити незаконну діяльність податкової міліції, яка була скасована у грудні 2016 року. Це сприяло продовженню тиску на державний бізнес, що залишається серйозною перешкодою для інвестицій. Ці два інституційних пріоритети повинні бути розглянуті у 2018 році,

– радять експерти із "Реанімаційного пакету реформ".

Восьмий напрямок – зробити Національний орган регулювання енергетики функціональним.

У 2017 році у Стокгольмі "Нафтогаз" виграв суд проти "Газпрому", Верховна Рада прийняла прогресивні закони щодо енергоефективності, ринку електроенергії та комерційного обліку опалення та води. Проте, розвиток підзаконних актів потребує більшого прогресу, а термін обрання нових членів НКРЕКП, передбачених законом, вже давно минув. Вирішення цих питань має стати пріоритетом у 2018 році, акцентують увагу Прокопенко та Парандій.

І наостанок автори публікації говорять про необхідність і важливість швидкого просування освітньої, пенсійної та медичної реформи, які були прийняті восени 2017 року.

Читайте також: Чого досягла Україна в 2017-му: оцінки експертів (Інфографіка)