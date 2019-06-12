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      Антиурядове гасло "Іван Голунов": за що у Москві затримують протестувальників

      200 Читать новость на русском
      Протести у Москві
      Протести у Москві / Фото з соцмереж

      У Москві на марші на підтримку журналіста-розслідувача Івана Голунова вже затримали понад 400 осіб. Загалом на акцію вийшли близько 1200 людей. В адміністративних протоколах причиною затримання міліція вказує: "вигукував антиурядове гасло – Іван Голунов".

      Зокрема такий протокол склали на одного із затриманих в органі внутрішніх справ Покровське-Стрешнєва. Документ із таким записом опублікувало видання "Открытые медиа".

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      Так протокол про адміністративне порушення має таке формулювання:

      Викрикувала антиурядове гасло "Іван Голунов", привертаючи увагу громадян і засобів масової інформації...

      Зазначимо, що у різних відділеннях міліції залишаються сотні затриманих мітингувальників. У більшості з них закінчився термін законного тримання у міліції без складання протоколу.

      протокол Росія протести Іван Голунов
      Протокол, який склали на затриману учасницю акції

      Окрім того, додамо, що серед затриманих – журналісти таких видань, як "Новая газета", "МБХ Медиа", "Ехо Москви", "Коммерсант", "Лента.ру", The Village, Reuters і Der Spiegel. Також міліція затримала на акції відомого російського опозиціонера Олексія Навального.

      Чому у Москві відбулися протести?

      Через затримання журналіста Івана Голунова за сфальсифікованими доказами.

      Іван Голунов – журналіст-розслідувач російського видання Meduza. 6 червня його затримала міліція та звинуватила у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Річ у тім, що журналісту підкинули наркотики, а ще – побили.

      Неочікувано, затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення. За Голунова, окрім колег, заступилися також політики й артисти. Вони виходили на одиночні акції протесту, а вже 12 червня вийшли на великий марш на підтримку журналіста.

      11 червня справу проти Голунова закрили, самого журналіста звільнили з-під арешту. Все – через відсутність доказів провини.

      Міліціонерів, які затримували журналіста, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.

      blog_ava
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      12 червня
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      Теги: Новини Росії Медіа Новини політики Протести Журналісти
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