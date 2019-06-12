Подалася у протестувальниці: донька Пєскова засвітилася на акції підтримки Голунова у Москві

У День Росії в Москві відбувся масштабний марш на підтримку журналіста Івана Голунова. Чоловіка нещодавно затримувала міліція за фейкови обвинуваченням у спробі збуту наркотиків. На акцію прийшла несподівана учасниця – донька речника російського президента Дмитра Пєскова, Єлизавета.

Дівчина опублікувала у своєму Instagram знімок із акції протесту, проте згодом видалила його. Натомість її помітили інші учасники дійства. Відео із протестувальницею та за сумісництвом донькою прес-секретаря очільника Кремля оприлюднили у Telegram-каналі Varlamov.

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Зазначимо, що підтримку російському журналісту дівчина продовжує відкрито демонструвати у своїх соцмережах.

Російський суд неодноразово засуджував співробітників правоохоронних органів за фальсифікацію доказів. Сумніви щодо справи Голунова природно присутні у кожного з нас. Визначити провину може тільки справедливий суд. Захоплююся сміливістю таких журналістів, як Іван Голунов, які ризикуючи свободою і навіть життям, прагнуть зробити наше життя чистішим,

– пише Єлизавета Пєскова у своєму Instagram.

До речі, на акції протесту, яку відвідала і на якій хотіла залишитись непоміченою донька Пєскова, затримали понад 400 осіб. Серед затриманих опинились також журналісти таких видань, як "Новая газета", "МБХ Медиа", "Ехо Москви", "Коммерсант", "Лента.ру", The Village, Reuters і Der Spiegel.

Відео, на якому видно Єлизавету Пєскову (в темних окулярах):

Що відомо про справу проти Івана Голунова?

Іван Голунов – журналіст-розслідувач російського видання Meduza. 6 червня його затримала міліція та звинуватила у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. Річ у тім, що журналісту підкинули наркотики, а ще – побили.

Неочікувано, затримання журналіста викликало безпрецедентне суспільне обурення. За Голунова, окрім колег, заступилися також політики й артисти. Вони виходили на одиночні акції протесту, а вже 12 червня вийшли на великий марш на підтримку журналіста.

11 червня справу проти Голунова закрили, самого журналіста звільнили з-під арешту. Все – через відсутність доказів провини.

Міліціонерів, які затримували журналіста, відсторонили від роботи до закінчення службової перевірки.