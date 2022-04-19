Авторки мультфільму – Оля та Юля Ткач. ДП "Антонов" оприлюднило його в себе на сторінці.

Важливо Відбудова "Мрії": у ДП "Антонов" розповіли, як збираються відновлювати літак

У компанії також подякували за підтримку всім, хто не байдужий до історії та майбутнього авіації в Україні.

"Мрію" відбудують

Нагадаємо, російські окупаційні війська знищили "Мрію" на аеродромі Гостомеля. Це був найбільший літак у світі, який неодноразово допомагав світу, перевозячи гуманітарні вантажі.

Відновлення "Мрії" займе час – літак потрібно перепланувати. Однак це обов'язково зроблять. Ба більше, небайдужі громадяни вже надсилають гроші на це.