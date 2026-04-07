Щоб працювали з холодним розумом: апарат Ради попросив депутатів одягатись тепліше
7 квітня, 11:48
Щоб працювали з холодним розумом: апарат Ради попросив депутатів одягатись тепліше

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Температура у залі пленарних засідань Верховної Ради знизилася.
  • Нардепи будуть ухвалювати рішення "з холодним розумом".

Після завершення опалювального сезону у Києві й нещодавніх погодніх змін зниження температури повітря відчули й у стінах Верховної Ради. Там закликали нардепів вдягатися на роботу тепліше.

Про таке розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Актуально "Або країну рятуєте, або про вибори думаєте": чому Рада в кризі, а депутати не голосують за закони влади

Що відомо про "похолодання" у Раді?

За словами Железняка, температура повітря в залі для пленарних засідань наразі становить близько 16 градусів тепла.

Тож депутатів попросили вдягатися тепліше. 

В будь-якому разі податкові законопроекти будуть сьогодні розглядатися з "холодним розумом",
– написав Железняк.

Зауважте! За рішенням міської влади з 24 березня у Києві завершився опалювальний сезон. 

Як останнім часом коментують діяльність депутатів?

  • Засновник БФ Сергій Притула розкритикував окремих українських нардепів за деструктив, зокрема за блокування голосування щодо перейменування "копійки" та ухилення від санкцій проти Медведчука. 

  • Раніше це питання також коментував президент Володимир Зеленський. Він засудив політиків, які під час війни займаються внутрішньополітичною боротьбою замість роботи на користь держави, і зауважив, що деякі з них можуть шкодити позиціям України на міжнародній арені.

  • Натомість Рада таки працює над певними законодавчими змінами. Так, парламентський комітет підтримав законопроєкти щодо оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, та скасування пільг на безмитні посилки до 150 євро. 

  • Також комітет пропонує законопроєкт №14110-д, який прирівнює снюси до звичайних сигарет, регулює продаж електронних сигарет та встановлює стандарти пакування з медичними попередженнями.