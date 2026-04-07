Щоб працювали з холодним розумом: апарат Ради попросив депутатів одягатись тепліше
- Температура у залі пленарних засідань Верховної Ради знизилася.
- Нардепи будуть ухвалювати рішення "з холодним розумом".
Після завершення опалювального сезону у Києві й нещодавніх погодніх змін зниження температури повітря відчули й у стінах Верховної Ради. Там закликали нардепів вдягатися на роботу тепліше.
Про таке розповів народний депутат Ярослав Железняк.
Що відомо про "похолодання" у Раді?
За словами Железняка, температура повітря в залі для пленарних засідань наразі становить близько 16 градусів тепла.
Тож депутатів попросили вдягатися тепліше.
В будь-якому разі податкові законопроекти будуть сьогодні розглядатися з "холодним розумом",
– написав Железняк.
Зауважте! За рішенням міської влади з 24 березня у Києві завершився опалювальний сезон.
Як останнім часом коментують діяльність депутатів?
Засновник БФ Сергій Притула розкритикував окремих українських нардепів за деструктив, зокрема за блокування голосування щодо перейменування "копійки" та ухилення від санкцій проти Медведчука.
Раніше це питання також коментував президент Володимир Зеленський. Він засудив політиків, які під час війни займаються внутрішньополітичною боротьбою замість роботи на користь держави, і зауважив, що деякі з них можуть шкодити позиціям України на міжнародній арені.
Натомість Рада таки працює над певними законодавчими змінами. Так, парламентський комітет підтримав законопроєкти щодо оподаткування цифрових платформ, таких як OLX, та скасування пільг на безмитні посилки до 150 євро.
Також комітет пропонує законопроєкт №14110-д, який прирівнює снюси до звичайних сигарет, регулює продаж електронних сигарет та встановлює стандарти пакування з медичними попередженнями.