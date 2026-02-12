Триває службове розслідування: в Офісі генпрокурора прокоментували скандал з комплексом Glacier

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 10 лютого призначив проведення службового розслідування щодо інвестицій близьких родичів трьох прокурорів в один із найдорожчих апарт-комплексів Буковелю.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про розслідування?

Розслідування розпочалося після оприлюднення матеріалу Bihus.Info: журналісти повідомили, що родичі прокурорів придбали об'єкти нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Йдеться про люксовий апарт-комплекс Glacier Premium Apartments у Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року.

За даними журналістського розслідування, зазначені придбання можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях, що потребує перевірки в межах чинного законодавства,

– заявили в Офісі Генпрокурора.

У списку інвесторів журналісти знайшли родичів одразу трьох прокурорів:

начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка;

прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини;

керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.

Наразі службове розслідування проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що за результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону.

Про який комплекс йдеться?