Триває службове розслідування: в Офісі генпрокурора прокоментували скандал з комплексом Glacier
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив службове розслідування щодо інвестицій родичів трьох прокурорів у люксовий апарт-комплекс у Буковелі.
- Розслідування стосується невідповідності рівня доходів, відображених у деклараціях, і проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру".
Генеральний прокурор Руслан Кравченко 10 лютого призначив проведення службового розслідування щодо інвестицій близьких родичів трьох прокурорів в один із найдорожчих апарт-комплексів Буковелю.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Читайте також Розкішні апартаменти в комплексі Glacier в Буковелі привласнили родичі прокурорів і посадовців
Що відомо про розслідування?
Розслідування розпочалося після оприлюднення матеріалу Bihus.Info: журналісти повідомили, що родичі прокурорів придбали об'єкти нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Йдеться про люксовий апарт-комплекс Glacier Premium Apartments у Буковелі, який офіційно відкрився в перший день 2026 року.
За даними журналістського розслідування, зазначені придбання можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях, що потребує перевірки в межах чинного законодавства,
– заявили в Офісі Генпрокурора.
У списку інвесторів журналісти знайшли родичів одразу трьох прокурорів:
- начальника управління Волинської обласної прокуратури Олександра Синюка;
- прокурора Вінницької обласної прокуратури Олега Михайлини;
- керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.
Наразі службове розслідування проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" та Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно прокурорів.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що за результатами службового розслідування буде ухвалено рішення відповідно до закону.
Про який комплекс йдеться?
Комплекс офіційно запрацював 1 січня 2026 року. На його урочистому відкритті виступали DOROFEEVA, Monatik, Parfeniuk, YAKTAK і гурт TVORCHI, а ведучим був Григорій Решетнік.
Проєкт позиціюють як преміум-класу: на початку продажів ціна за квадратний метр стартувала від 4 тисяч доларів. Наразі всі апартаменти від забудовника розпродані, їх можна придбати лише на вторинному ринку.
Окрім родичів прокурорів, серед власників журналісти знайшли місцевих депутатів і чиновників ОВА, ексспівробітників Нацгвардії, РНБО та Луцької міськради.