Будь-яка імперія ставить на чільне місце території.

Квадратные километры всегда воспринимаются ею как нечто сакральное. В результате – империя во все времена расширяется до тех пор, пока не достигнет естественных границ. Например, горных хребтов, водных пространств или границ других империй, – пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

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Оттого идеальная география "русского мира", по мнению его адепта, упирается в Карпаты на западе, следом – в Кавказ, южный Турменистан и Тянь-Шань. Морские границы окантовываются Балтикой, Тихим океаном и северными холодными морями.

Империя думает только о захвате земель

Для империи территории важнее качества жизни. Покоренные пространства обживаются по остаточному принципу. Неважно, сколько людей живет на Курилах, важнее флаг, который над ними развевается. И эта четырехсотлетняя матрица существования проросла метастазами в сознание имперских адептов. Любое прибавление – благо. Любая потеря – катастрофа.

Собственно, этой же меркой империя оценивает всех своих правителей. Любой "герой" – тот, кто завоевывал новое. Любой "предатель" – тот, при ком империя ужималась. Иван Грозный ценен Казанью и Астраханью, а Екатерина Вторая – южной Украиной и Крымом.

Нынешняя Россия ни на шаг не отступает от этого принципа. А потому оценивает нынешние протесты в Беларуси не как внутреннее дело суверенной страны, а как посягательство на свои владения.

Логика путинской России

Суверенитет соседней страны будет поставлен под вопрос в тот момент, когда беларусы попробуют решить свою судьбу сами. И ровно по этой причине Владимир Путин обещает официальному Минску "силовой десант" для "наведения порядка". В логике империи Беларусь обречена быть российским лимитрофом. И Москва готова биться за нее – даже если для этого придется сражаться с самими беларусами.

Собственно, шесть лет назад мы все это уже воочию наблюдали. Суверенитет достался Киеву большой ценой. Платой за него стали отдельные регионы страны. А теперь Москва пытается совершить обратный обмен. Вернув часть украденного в обмен на все тот же украинский суверенитет.

Возможно, Москва в этот момент действует в рамках своей собственной логики. Той самой, в которой главная сверхценность – это квадратные километры. Той самой, в которой нет большего блага, нежели расширить свои фактические границы. И теперь она пятый год подряд посылает Украине те сигналы, которые сама считает "предложением, от которого нельзя отказаться".

Украина это уже пережила, далее – Беларусь

Но в том и штука, что мотивация нынешней Украины должна состоять лишь в том, чтобы остаться Украиной. Выйти из-под протектората Москвы. Порвать с собственным прошлым. Пересобрать страну на новых правилах. Сделать государство удобным и инструментальным. И это тот самый сценарий, в котором качество важнее количества.

Для империи важнее границы. Для Украины – правила жизни внутри границ. Москва мечтает заморозить постсоветское статус-кво. Украина мечтает его сломать. И любые предложения по обмену территорий на суверенитет видятся привлекательными лишь тому, кто не хочет появления на карте настоящей Украины.

Шесть лет назад Киев уже обнаружил, что любое стремление к самостоятельности неотделимо от национально-освободительной революции.

Что любое восстание против московского ставленника чревато российским вторжением. Что независимость не сваливается в заботливо подставленные ладони и что за нее приходится сражаться.

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А теперь в этом же предстоит убедиться и беларусам. Они, как и украинцы зимой 2013-го, вышли сражаться со своим собственным драконом. Но в случае победы им придется обнаружить, что ни второй государственный язык, ни общая дружелюбная по отношению к России риторика не уберегут их от необходимости столкнуться с драконом побольше.

Вся разница в том, что в случае Украины Москве пришлось довольствоваться лишь украденным Крымом и частью Донбасса. А в случае Беларуси Кремль твердо намерен удержать в своей орбите всю страну.

Источник: Крым.Реалии