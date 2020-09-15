До 25 жовтня в Україні можливі зміни в складі Кабінету Міністрів. До того часу планують звільнити щонайменше одного міністра.

Наразі не повідомляють, кого саме з міністрів можуть відправити у відставку. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє УНІАН.

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До виборів місцевих, можливо, як мінімум одна людина піде,

– сказав Арахамія.

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Посадовець не уточнив, кого саме можуть звільнити. Однак він запевнив, що "пан Марченко (міністр фінансів Сергій Марченко – 24 канал) не під загрозою".

За словами Арахамії, працівники, які готували законопроєкт державного бюджету на 2021 рік, повинні працювати далі, аби нести відповідальність за підготовлений документ. Якщо поміняти склад Кабміну, нові люди на урядових посадах говоритимуть, що відповідальними за проєкт бюджету є їхні попередники. У результаті відповідальних не буде взагалі.

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