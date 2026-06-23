ВАКС наклав арешт на активи віцепрем'єра Олексія Кулеби

Вищий антикорупційний суд арештував активи Олексія Кулеби. У віцепрем'єра були квартира і паркомісце, які він набув через свою сестру.

Про це йдеться у судовій ухвалі.

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Чому суд арештував активи Кулеби?

ВАКС арештував майно Кулеби, яке раніше вимагала конфіскувати САП. Суд наклав арешт на квартиру загальною площею 109,9 квадратного метра вартістю 4 406 990 гривень, а також на паркомісце площею 14,4 квадратного метра вартістю 520 000 гривень.

Ці активи вважаються необґрунтованими, оскільки їхня вартість перевищує законні доходи Олексія Кулеби,

– йдеться в ухвалі.

Квартира і паркомісце були оформлені на сестру, однак фактично ними користувався сам Кулеба. За даними суду, він міг впливати на сестру та розпоряджатися цим майном, зокрема продати або передати в заставу, щоб уникнути можливого стягнення.

Прокурор вважає, що арешт цих двох об'єктів не сильно вплине на власників, бо вони й далі зможуть ними користуватися, поки триває суд. Також зазначається, що і Кулеба, і його сестра мають інше житло у Києві, де вони офіційно проживають.

Інші схожі інциденти в Україні

Суд частково арештував майно Юлії Тимошенко та її чоловіка. Кошти на їх рахунках не арештували, а захист планує оскаржувати рішення.

Юлію Тимошенко підозрюють в хабарях народним депутатам за "голоси". Під арешт потрапили 40 тисяч доларів + 6,3 тисячі доларів, 6 мобільних телефонів, автомобілі, які належать чоловіку Тимошенко – Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ, два гаражі у Дніпрі, системний блок та чорнові записи.

Кошти, які перебували на рахунках Юлії Тимошенко, не арештували. Це пояснили тим, що накладання арешту на доходи депутатки буде надмірним.