За даними пропагандистських росЗМІ, його звинувачують у закликах до терористичної діяльності. Зокрема, ексрадника підозрюють у "публічному поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію".

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Арестовича заочно арештував російський суд

Ексрадника Офісу Президента заочно арештував районний суд Басманного району у Москві.

Його звинувачують за кримінальними статтями про заклики до терористичної діяльності та публічне поширення явно неправдивої інформації про російську армію,

– мовиться у повідомленні пропагандистських ЗМІ.

Раніше МВС Росії оголосило його у міжнародний розшук. Зокрема, одне із кремлівських агентств повідомляло, що ще минулого року росфінмоніторинг вніс Олексія Арестовича до "переліку терористів та екстремістів".

Що відомо про скандального експосадовця

До січня 2023 року Олексій Арестович був позаштатним радником керівника ОП Андрія Єрмака. Втім, коментуючи трагедію у Дніпрі 14 січня, він сказав буцімто ракету, яка влучила у житловий будинок, збила українська ППО.

Згодом у Повітряних силах спростували це. Там пояснили, що окупанти атакували будинок ракетою Х-22, а українські військові не мають засобів, щоб її збити.

Відповідна заява Арестовича неабияк обурила мережу. Тож згодом він почав виправдовуватися та попросив вибачення у постраждалих та рідних загиблих внаслідок терористичної атаки на Дніпро. А через декілька днів написав заяву про звільнення.

Арестович неодноразово втрапляв у скандали через свою обурливі висловлювання. Наприклад, у вересні 2023 року колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович на закритих "психологічних" семінарах вчив чоловіків сексизму та насильству щодо жінок. У своїх заявах він відверто зневажав жінок та схиляв поводитись із ними жорстоко.

Раніше він також запропонував перейменувати Україну в "Сполучені Землі України". Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Арестович заявив, що Україна у цьому є начебто дуже схожою на Німеччину та Австрію. Вони міряють усе землями. Крім того, він заохочував перейменувати українську мову в руську, а Україну – в Русь-Україну. Це буцімто допомогло б боротися з російською пропагандою.

Зокрема, Арестович заявляв, що "АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів". Туди начебто втікають від дружин та дітей. Речник ТКГ також зауважив: він нібито не бачив жодного нещасного військового на Донбасі.

Де зараз перебуває Арестович: коротко