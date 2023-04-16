Так, нещодавно видання "Радіо Свобода" повідомило, що Астраханський обласний військкомат 15 квітня 2023 року розпочав формування нового контрактного підрозділу "Лотос". Тобто, незважаючи ні на що, російська влада продовжує створювати нові військові формування та використовує всі доступні методи, щоб збільшити та прискорити призов на військову службу.

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Що відомо про корупцію в росіян

Російська влада 9 березня 2023 року засудила начальника військового складу Чечні Івана Попова до 1,5 роки тюрми за розтрату.

За даними росіян, він з грудня 2021 року по червень 2022 року вкрав та перепродав боєприпасів і спеціального умундирування на 12,5 мільйона рублів – це орієнтовно 153 тисяч 250 доларів.

Тотальна корупція є постійною проблемою для зусиль Росії щодо формування збройних сил,

– заявили аналітики ISW.

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До яких ще дій вдається Путін