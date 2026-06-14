Чи мобілізують військового одразу після завершення контракту

Військових одразу не мобілізуватимуть після завершення контракту. Їм надаватимуть відстрочку щонайменше на пів року.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, де відповіли на найпоширеніші запитання щодо служби у війську.

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Скільки діє відстрочка після контракту?

У відомстві пояснили, що військових не можуть мобілізувати одразу після завершення терміну дії контракту. Після звільнення їм надаватимуть відстрочку від служби щонайменше на 6 місяців.

У деяких випадках вона може бути тривалішою, наприклад, у випадку участі у бойових діях,

– додали у Міноборони.

Також передбачено відстрочку для чинних військових після завершення строку їхнього контракту.

Нагадаємо, в Україні відбудеться армійська реформа, яку планують оприлюднити найближчими тижнями. Зміни мають встановити чіткі терміни служби, підвищення виплат військових як на бойових позиціях, так і в тилу. Згодом реформа торкнеться роботи ТЦК та СП.

У Силах оборони діятиме три види контрактів: піхотно-штурмовий (6 – 14 місяців), бойовий та базовий по 24 місяці кожен. Окрім зарплати передбачені й надбавки, зокрема за взятого в полон ворога чи за знищеного противника в бою.