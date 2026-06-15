Нові контракти та відстрочки: у Міноборони розказали про трансформацію Сил оборони

На службу у Силах оборони очікує трансформація від Міністерства оборони України. Серед головних змін – запровадження контрактів, підвищення виплат військовослужбовцям та надання їм відстрочки.

Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік на брифінгу, передає 24 Канал.

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Які контракти з'являться у Силах оборони?

За словами Мстислава Баніка, відомство тепер фокусується на комплектації піхотних та штурмових посад. Тому запроваджують різні види контрактів для служби у ЗСУ, ГУР, Державній спеціальній службі транспорту України, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та СБУ.

Новий піхотно-штурмовий контракт

Передбачений для визначених піхотних посад у визначених бойових підрозділах із активним залученням до бойових дій.

Чинні військовослужбовці можуть укласти його на 10 місяців; новобранці – на 14 місяців; ті, хто був звільнений під час дії воєнного стану, – на 6+ місяців.

За службу за таким контрактом військовому в середньому передбачено близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимально – до 460 тисяч гривень.

Новий бойовий контракт

Він діятиме для інших визначених бойових посад, зокрема пілотів безпілотників, операторів наземних роботизованих комплексів та артилеристів. Його тривалість становитиме 24 місяці.

Виплата за місяць на бойових за таким контрактом сягатиме 120 тисяч гривень, а за місяць служби в тилу – 30 тисяч гривень.

Новий базовий контракт

Такий контракт укладається на 24 місяці на будь-які посади у будь-яких підрозділах, зокрема для діловодів, логістів та працівників штабу.

Він передбачає мінімальну зарплату 30 тисяч гривень, а діапазон виплат – від 30 до 70 тисяч гривень.

Які надаватимуть відстрочки?

Нова система гарантує військовим відстрочки після проходження служби за контрактом. Базова відстрочка становитиме шість місяців незалежно від виду контракту. Надалі її тривалість залежатиме від часу, проведеного на бойових позиціях. Так, ще плюс 3 місяці відстрочки за кожен місяць на бойових.

Для військових, які служили ще до підписання нового контракту, за кожен рік служби додатково отримуватимуть ще шість місяців відстрочки, пояснили у Міноборони.

А для бійців, що стояли на захисті України до 2022 року – плюс один місяць відстрочки за кожен рік служби.

"Тобто якщо ми говоримо про піхотинця контрактника і мобілізованого, які поруч сидять в одному окопі, – по грошах буде все те ж саме, тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", – додав Банік.

Де можна підписати контракт?

Заступник міністра оборони розповів, що незалежно від посади у війську підписати контракт можна буде через застосунок Армія+.