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      "Артек-Буковель" відсвяткував п'ятиріччя: скільки дітей щороку повертаються знову

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      У дитячому таборі "Артек-Буковель" відсвяткували п'ятиріччя. За цей час до "артеківської" сім'ї долучилося понад 30 тисяч дітей з усіх куточків України.

      З цієї нагоди на головній сцені табору організували яскраве свято для 4 сотень дітей, які приїхали на другу зміну.

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      Окрім цього, дітвора мала змогу залишити своє послання майбутнім "артеківцям". Кожний загін написав свої побажання табору. А також, яким би вони хотіли його бачити через 10 років. І все це заклали у спеціальну капсулу часу. Також в честь дня народження табору кожен загін отримав солодкий подарунок у вигляді торту. 

      "Артек-Буковель" відсвяткував п'ятиріччя

      Адміністрація табору запевняє: чимало "артеківців" повертаються сюди щороку.

      Відповідно до нашої статистики понад 30% цієї зміни повернулися до нас. А в порівняні з минулим роком, то у нас бували зміни, коли 50% дітей поверталися до нас. Тобто ми можемо пишатися своєю роботою й організацією нашої діяльності,
      – підкреслила керівник дитячого табору "Артек-Буковель" Аліна Салій.

      Є й такі, які і в дорослому віці не забувають про рідний табір.

      Коли вік вже не дозволив приїхати сюди як дитині, довелося вибирати: або ніяк, або вожатою. Це як продовження дитинства,
      – розповіла педагог-організатор Анастасія Соломащенко.

      Завершилось святкування урочистим запаленням ватри та запальними танцями.

      артек буковель
      Вечірня ватра

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Карпати Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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