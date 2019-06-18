"Артек-Буковель" відсвяткував п'ятиріччя: скільки дітей щороку повертаються знову

У дитячому таборі "Артек-Буковель" відсвяткували п'ятиріччя. За цей час до "артеківської" сім'ї долучилося понад 30 тисяч дітей з усіх куточків України.

З цієї нагоди на головній сцені табору організували яскраве свято для 4 сотень дітей, які приїхали на другу зміну.

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Окрім цього, дітвора мала змогу залишити своє послання майбутнім "артеківцям". Кожний загін написав свої побажання табору. А також, яким би вони хотіли його бачити через 10 років. І все це заклали у спеціальну капсулу часу. Також в честь дня народження табору кожен загін отримав солодкий подарунок у вигляді торту.

"Артек-Буковель" відсвяткував п'ятиріччя

Адміністрація табору запевняє: чимало "артеківців" повертаються сюди щороку.

Відповідно до нашої статистики понад 30% цієї зміни повернулися до нас. А в порівняні з минулим роком, то у нас бували зміни, коли 50% дітей поверталися до нас. Тобто ми можемо пишатися своєю роботою й організацією нашої діяльності,

– підкреслила керівник дитячого табору "Артек-Буковель" Аліна Салій.

Є й такі, які і в дорослому віці не забувають про рідний табір.

Коли вік вже не дозволив приїхати сюди як дитині, довелося вибирати: або ніяк, або вожатою. Це як продовження дитинства,

– розповіла педагог-організатор Анастасія Соломащенко.

Завершилось святкування урочистим запаленням ватри та запальними танцями.



Вечірня ватра