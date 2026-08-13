Тепер знають, що таке "Паляниця": Братчук розповів про атаку на порт Новоросійська

Новоросійськ 12 серпня опинився під масованим ударом: Сили оборони України для ураження військово-морської бази на відстані понад 300 кілометрів від фронту застосували ракети "Нептун", реактивні дрони "Паляниця", морські безекіпажні системи. Внаслідок атаки зокрема пошкоджена естакада портової інфраструктури.

Коментуючи в етері 24 Каналу атаку по Новоросійську, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що обстріл тривав декілька годин. Його особливість у тому, що він був довгим і комбінованим, тобто з використанням різних засобів ураження.

Атака на Новоросійськ – відповідь на блокування українських портів

Поки що для таких атак були залучені українські безпілотники та ракети. Речник УДА наголосив, що не вистачає української балістики, але, за його переконанням, вона в майбутньому теж буде активно брати участь у подібних операціях.

Гарна атака. Це лагідна українізація, тому що нарешті вони можуть вивчити слово "Паляниця". Удар по Новоросійську – це не лише про нафтотермінал, про "Калібри", тому що ця військово-морська база нині є головною базою недобитої поки що Чорноморської флотилії Росії, а сьогодні це і про зерно. Не тільки про крадене українське, а також про зернову інфраструктуру, яка забезпечувала росіянам валютні надходження, які Росія використовує на війну проти України,

– пояснив Братчук.

Речник УДА підкреслив, що від 20 до 30% російського зерна, додатково варто враховувати краденеукраїнське, перевалюються саме через порт Новоросійськ. Такий удар по ньому, зі слів Братчука, це вагомий аргумент у боротьбі за розблокування роботи портів Великої Одеси та за продовження українського контролю над північно-західною частиною Чорного моря.

Це наша українська відповідь Росії на ті дії, які вона демонструє від початку повномасштабного вторгнення, тобто на атаки на наші морські ворота, на те, що забезпечує життєдіяльність деяких країн, які потерпають від голоду. Україна своїми контрактами на зерно рятує людей від голоду,

– зауважив Братчук.

Про операцію в Новоросійську: дивіться у відео

Очевидно, що Росія обрала інструмент сучасного геноциду за участі повітряних атак по українському аграрному сектору для того, щоб впливати на позицію України, на події на фронті. Сили оборони тепер відповідають не лише атаками по НПЗ, засобах ППО.

Головне – зернова інфраструктура. Це те, що має вплинути на позицію Росії. Не сьогодні, можливо, не завтра, але росіянам від того боляче. І ще момент – емоційний. Тішить від того, що війна повертається туди, звідки вона прийшла, і це відбувається дедалі активніше,

– підсумував Братчук.

Нагадаємо, внаслідок удару по порту Новоросійська, який тривав орієнтовно 9 годин, підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах, інфраструктурі морського порту. Президент України Зеленський назвав військово-морську базу в Новоросійську останнім ключовим форпостом російського флоту в Чорному морі.