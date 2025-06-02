За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, оперативний штаб регіону вирішує, як відзначити хоробрість місцевих жителів, які, незважаючи на небезпеку, намагалися камінням збити українські дрони, що вилітали з фури, передає 24 Канал.

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Що відомо

Вчора у соціальних мережах з'явилися кадри з небайдужими громадянами, які намагалися перешкодити роботі безпілотників. У рамках роботи оперативного штабу ми оцінимо їхні дії та ухвалимо рішення про заохочення,

— написав Кобзєв у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що у мережі поширили відео, на яких місцеві мужики, коли побачили, що з вантажівки, припаркованої на заправці, вилітають ворожі FPV-дрони, кинулися на них з усім, що попалося під руку.

До слова, у березні 2025 року МНС Росії заборонило збивати безпілотники підручними засобами, оскільки це може бути небезпечним.

Нагадаємо, що вже з'явилися перші супутникові кадри аеродрому "Бєлая" після атаки безпілотників. На них зафіксовано знищення щонайменше чотирьох бомбардувальників.