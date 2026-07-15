Росія могла використати ретранслятори в Білорусі для удару по АЗС на Житомирщині, – "Флеш"

Під час атаки на заправку в Малині Житомирської області росіяни, ймовірно, застовували ретранслятори в Білорусі. Судячи з руху дрона, який ударив по АЗС, ним могли керувати вручну за допомогою камери.

Про це повідомив військовий експерт і радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як росіяни могли використати ретранслятори в Білорусі для удару по Житомирщині?

Ворожий керований реактивний "Шахед" вранці 15 липня атакував АЗС у Малині. Дрон пролетів уздовж кордону з Білоруссю, після чого полетів просто над трасою, а невдовзі повернув над залізницею й попрямував до заправки в Малині.

Така поведінка характерна для ручного керування БпЛА по камері,

– пояснив "Флеш".

Він також уточнив, що відстань від точки атаки до кордонів з Росією становить 260 кілометрів. Це, як запевнив Бескрестнов, занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. При цьому, інших "Шахедів" (можливих ретрансляторів) у цей час у повітрі не було.



Відстань від малина до кордону з Росією / Зображення зі сторінки "Флеша"

При цьому, "Флеш" наголосив, що остаточні висновки зроблять профільні служби й підрозділи після детального вивчення обставин ситуації.

"Противнику дуже потрібно і важливо атакувати Західну частину України "Шахедами" з онлайн-керуванням, але без ретрансляторів у Білорусі вони не можуть цього робити", – зазначив Бескрестнов.

Він також висловив міркування щодо того, що ретранслятори можуть встановлюватися на території Білорусі навіть без відома влади.

При цьому, "Флеш" не впевнений у тому, чи зможе самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко "встояти перед наполегливим проханням про ретранслятори".

Нагадаємо, раніше Бескрестнов пояснював, що відновити використання ретрансляторів на території Білорусі можна за кілька годин. "Команда якихось інженерів може зробити це за кілька годин", – уточнив він. При цьому, нещодавнє відключення ретрансляторів після ультиматуму Зеленського суттєво ускладнило удари по західних регіонах України, зокрема атаки "Шахедами" на об'єкти Укрзалізниці між Ковелем і Києвом.