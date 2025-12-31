Пошкоджено будинки та постраждали люди: які наслідки атаки на Білу Церкву
У ніч на 31 грудня росіяни атакували Білу Церкву. Постраждали двоє людей.
Детальніше про наслідки розповів голова Київської ОВА Микола Калашник, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки на Білу Церкву?
Обоє потерпілих отримали медичну допомогу на місці. Минулося без госпіталізації.
У чоловіка 1964 року народження осколкові поранення руки та голови, а у жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес.
Під час атаки було пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки. Там вибито вікна, понівечено балкони.
Звичайні домівки, де люди спали, чекали ранку, готувалися до свят,
– зауважив Микола Калашник.
У першу чергу у постраждалих квартирах закриють вікна, щоб захистити від морозу.
Вночі від обстрілів постраждала Одещина
Окрім Київщини, у ніч на 31 грудня вибухи лунали й на Одещині. В Одесі через атаку з'явилися проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням.
У двох районах міста було влучання у багатоповерхівки. В одній із них спалахнула пожежа.
Наразі відомо про 6 постраждалих, зокрема 3 дітей.