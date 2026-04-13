Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза
Росія одразу після формального закінчення перемир'я на Великдень розпочала чергову повітряну атаку на Україну. Ворог здійснив низку пусків ударних БпЛА з різних напрямків.
Повітряні сили інформують, куди прямують ворожі цілі. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Куди летять ворожі повітряні цілі?
БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Кіровоградщину західним курсом. Чернігівщина. Обленерго інформує, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів. БпЛА у напрямку Запоріжжя зі сходу. БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини. БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний. Повітряні сили інформують про загрозу ворожих БпЛА на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Закінчилося великоднє перемир'я.
