Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза
13 квітня, 01:28
Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза

Олесь Друкач

Росія одразу після формального закінчення перемир'я на Великдень розпочала чергову повітряну атаку на Україну. Ворог здійснив низку пусків ударних БпЛА з різних напрямків.

Повітряні сили інформують, куди прямують ворожі цілі. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Куди летять ворожі повітряні цілі?

 

01:57, 13 квітня

БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Кіровоградщину західним курсом.

01:52, 13 квітня

Чернігівщина. Обленерго інформує, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів.

01:22, 13 квітня

БпЛА у напрямку Запоріжжя зі сходу.

01:08, 13 квітня

БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини.

00:49, 13 квітня

БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний.

00:44, 13 квітня

Повітряні сили інформують про загрозу ворожих БпЛА на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

00:01, 13 квітня

Закінчилося великоднє перемир'я.