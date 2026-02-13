Росія завдала масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі: спалахнула пожежа

В ніч на 13 грудня Росія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Під масованим ворожим ударом опинилася портова та залізнична інфраструктура.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Які наслідки нічної атаки?

Цієї ночі на Одещині ворог вдарив безпілотниками по одному з портів.

На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Також повідомляється про шістьох постраждалих, серед них троє – у важкому стані, усім вже надали медичну допомогу.

Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа,

– написав Олексій Кулеба.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків атаки, усі профільні екстрені служби працюють на місці.

Протягом доби російська окупаційна армія завдавала ударів дронами по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. На щастя, минулося без постраждалих, а пошкодження на рух не вплинули.

Вночі ворог знову бив по Україні / Фото: ДСНС

Кулеба підкреслив, що Росія цілеспрямовано й системно атакує логістичну інфраструктуру України – об'єкти, які забезпечують сполучення між регіонами, експорт, роботу бізнесу, постачання та життєздатність прифронтових громад.

Росія не вперше б'є по портах