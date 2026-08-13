Летіло майже 20 дронів: росіяни атакували гуртожиток для переселенців на Харківщині

Росіяни масовано атакували Дергачі на Харківщині, випустивши по місту майже два десятки безпілотників. Кілька дронів влучили у будівлі, де жили переселенці, через що людей довелося евакуювати, а один із гуртожитків зазнав особливо сильних руйнувань.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла про наслідки атаки та показала, в якому стані зараз будівлі. За її словами, попри масштаб руйнувань, цього разу вдалося уникнути загиблих.

Дрони зруйнували гуртожиток для переселенців

У ніч на 10 серпня росіяни спрямували на Дергачі майже два десятки безпілотників. Під удар потрапили недобудована п'ятиповерхівка та два двоповерхові гуртожитки, зведені у 2018 році.

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Уже наступного року там оселили переселенців із Донеччини та Луганщини, а згодом у вільні кімнати заселяли й ВПО з Харківщини.

Кілька безпілотників безпосередньо влучили в цю будівлю. Один гуртожиток повністю непридатний для життя, інший пошкоджений менше, але жити в ньому зараз теж неможливо,

– розповіла Черненко.

На момент атаки у гуртожитках мешкали близько 40 родин.

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Усіх довелося евакуювати: частина людей поїхала до рідних, інших вивезли до Харкова, де для них шукатимуть нове житло. Будівлі свого часу зводили за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Німеччини.

Велике диво, що немає загиблих, тому що наслідки дуже серйозні. Постраждала 65-річна жінка, її з легкими пораненнями діставали з-під завалів,

– зазначила кореспондентка.

Під час удару постраждав і чоловік, якому допомогу надали на місці, госпіталізації він не потребував.

Людей діставали з-під завалів

Мешканці та їхні рідні згадують, що після удару від кімнат подекуди залишилися лише окремі стіни. Один із чоловіків опинився під завалами, звідки його діставали близько першої години ночі. Спершу допомогу йому надали на місці, а згодом медики змогли перевезти його в інше місце.

Ось кімната брата. Його діставали близько першої години ночі з-під завалів, надали допомогу на місці, а потім уже змогла приїхати швидка,

– розповів один із рідних мешканця гуртожитку.

Унаслідок прямих влучань також згоріли автомобілі, був повністю знищений новий генератор, який передали гуртожитку.

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Після першого вибуху люди встигли вибігти в коридор, а охоронець почав відчиняти двері, щоб їх не заклинило від наступних ударів.

Після першого прильоту люди встигли повибігати в коридор, охоронець повідчиняв двері. Одну жінку рятувальники діставали з вікна, тому що пішов провал,

– розповіла одна з мешканок.

Після атаки перебувати всередині пошкоджених будівель небезпечно. Через зруйновані перекриття та значні пошкодження люди не можуть повернутися до своїх кімнат.

Гуртожитки поки не відновлять

Повернути пошкоджені будівлі до нормального стану найближчим часом буде складно через постійну загрозу нових ударів. Дергачі розташовані близько до кордону, і хоча це не найгарячіша ділянка Харківщини, місто регулярно атакують різними типами озброєння.

Раз на кілька днів по Дергачах прилітають "Герані", КАБи, "Бандеролі". На жаль, усе це використовують по цій території,

– розповіла Черненко.

Попри небезпеку, у місті залишається багато людей, працюють магазини та інші установи. Водночас частина підприємств уже не може продовжувати роботу на місці.

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Особливо це стосується бізнесів, які працювали на європейський ринок і були змушені релокуватися в безпечніші регіони.

У Дергачах багато людей, там усе працює, але чимало підприємств зруйновані. Ті, які працювали на європейський ринок, релокувалися і вже не можуть вести тут свою діяльність,

– зазначила кореспондентка.

Втрата таких підприємств б'є і по місцевому бюджету. Ще складніша ситуація у громадах ближче до російського кордону, де через постійні обстріли вже оголошують обов'язкову, а для родин із дітьми – примусову евакуацію.

Анна Черненко показала наслідки атаки на Дергачі 10 серпня: дивіться відео