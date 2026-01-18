У Дніпрі лунають вибухи: окупанти атакують регіони України безпілотниками

Увечері 18 січня окупанти атакували кілька регіонів України. Серія вибухів лунає у Дніпрі. Гучно також було у Сумах та Запоріжжі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи?

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Дніпрі лунає серія вибухів. У напрямку міста летить група ворожих БпЛА, які можуть становити небезпеку для населення.

За інформацією Суспільного, у Запоріжжі також лунали вибухи. Перший вибух місцеві почули о 23:08. Згодом, о 23:16 пролунав ще один. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють, що на півдні від Запоріжжя БпЛА ворога, ймовірно, розвідувальний, який може бути потенційним навідником ворожих засобів ураження. Також в області оголосили загрозу КАБ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, одна людина поранена. Наслідки атаки встановлюються. Поранений чоловік отримує усю необхідну допомогу

Російська армія продовжує також тероризувати Суми. Кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті увечері пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про небезпеку для міста та області.

Що відомо про наслідки російських атак на українські регіони?