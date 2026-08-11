Слідчі перевіряють можливий російський слід в атаці на український літак у Лейпцигу, – ЗМІ

Зухвала диверсія на стратегічному європейському об'єкті ледь не обернулася масштабною катастрофою через одну технічну несправність. Слідчі виявили беззаперечні докази, які вказують на ретельно сплановану операцію іноземних спецслужб із залученням цілої мережі агентів.

Про це пише Tagesschau.

Що вдалося встановити слідчим?

За даними спільного розслідування німецьких мовників NDR, WDR та видання Süddeutsche Zeitung, правоохоронці Німеччини знайшли нові речові докази у справі про спробу підриву українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Галле. Ідеться про антену на дереві, яку слідчі вважають підсилювачем сигналу для керування дроном, а також про сліди ДНК, що вже дали важливі збіги в інших епізодах.

За оцінками Федерального відомства у кримінальних справах Німеччини, дрон, який використали для атаки, був глибоко модифікованим. Його оснастили додатковим акумулятором, камерою, 5G-роутером і двома SIM-картами, а позиційні вогні зняли, щоб апарат було складніше помітити.

Така конфігурація дозволяла керувати безпілотником через мобільну мережу практично з будь-якої точки світу. А антена на дереві мала забезпечити максимально потужний і стабільний сигнал на фінальному етапі наведення.

Відеокамери зафіксували момент інциденту у вівторок, 4 серпня, близько 19:30. Дрон на великій швидкості врізався у крило припаркованого українського вантажного літака "Антонов", де розташовані паливні баки.

Однак замість вибуху апарат відскочив, упав на землю догори дриґом і вже не міг злетіти. Лише за кілька годин його випадково помітив працівник аеропорту.

За кілька метрів від дрона криміналісти виявили саморобний вибуховий пристрій, який відірвався під час удару. Це була звичайна консервна банка, щільно начинена приблизно 600 грамами пластичної вибухівки Semtex.

Масштабної пожежі та знищення літака, як пишуть німецькі медіа, уникнули лише тому, що детонатор виявився несправним.

Найважливішою зачіпкою для слідчих стали сліди ДНК зловмисників. Їх знайшли на бляшанці з вибухівкою, на самому дроні та поблизу місця події.

Отримані зразки дали так званий збіг "слід у слід" з іншою кримінальною справою, а одна з ниточок розслідування веде до Литви.

Що відомо про сліди ДНК та зв'язок із попередніми справами?

Хоча ці знахідки не пов'язують безпосередньо з недавніми інцидентами з посилками DHL, спецслужби бачать помітні паралелі з подіями дворічної давнини. Тоді російська військова розвідка ГРУ, за даними слідства, розгорнула мережу "одноразових агентів" від Литви до Німеччини для розсилки запальних пристроїв.

У тій справі також з'ясувалося, що завербований молодий українець їздив до Німеччини, щоб забирати компоненти для дронів, спеціальні кріплення та консервні банки, які добре підходили для виготовлення подібних бомб.

Нагадаємо, американська розвідка пов'язала російську владу з інцидентом в аеропорту Лейпциг-Галле, де біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із вибухівкою. Тоді міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт наголошував, що поява озброєного вибухівкою дрона на території захищеного аеропорту є абсолютно новим сценарієм загрози.

Ситуація набула особливого резонансу ще й через те, що Лейпциг-Галле є ключовим логістичним вузлом. За даними деяких медіа, в момент атаки один із літаків міг перевозити військові боєприпаси з Франції.