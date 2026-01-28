Укр Рус
28 січня, 21:26
Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні

Дар'я Смородська

Увечері 28 січня російська армія знову запустила групи безпілотників по Україні. Через це в низці областей оголошено тривогу.

У разі небезпеки радимо перейти в безпечне місце. Про те, де зараз пролітають ворожі "Шахеди" та інші БпЛА повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Де зараз летять дрони?

20:52, 28 січня

БпЛА у напрямку Дніпра.