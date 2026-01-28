28 січня, 21:26
Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні
Увечері 28 січня російська армія знову запустила групи безпілотників по Україні. Через це в низці областей оголошено тривогу.
У разі небезпеки радимо перейти в безпечне місце. Про те, де зараз пролітають ворожі "Шахеди" та інші БпЛА повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Де зараз летять дрони?
В Україні оголошена повітряна тривога: інтерактивна карта
БпЛА у напрямку Дніпра.
20:52, 28 січня
