Дніпро під масованою атакою: куди летять ворожі дрони

Російська армія звечора 6 січня запустила на Україну ударні БпЛА. Через це в багатьох регіонах країни оголосили повітряну тривогу. Ворог націлився, зокрема, на Дніпро.

Про загрозу обстрілу й напрямки польоту дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Актуально У Дніпрі чули вибух: Росія обстрілює місто балістикою

Куди летять російські БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті. Закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою.

Де існує небезпека удару: дивіться на карті