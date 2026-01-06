Дніпро під масованою атакою: куди летять ворожі дрони
Російська армія звечора 6 січня запустила на Україну ударні БпЛА. Через це в багатьох регіонах країни оголосили повітряну тривогу. Ворог націлився, зокрема, на Дніпро.
Про загрозу обстрілу й напрямки польоту дронів інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Актуально У Дніпрі чули вибух: Росія обстрілює місто балістикою
Куди летять російські БпЛА?
Відслідковуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті. Закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою.
Де існує небезпека удару: дивіться на карті
Чергова група БпЛА на Дніпро з півдня. Ще потужний вибух у Дніпрі. БпЛА з півночі Запоріжжя на Дніпропетровщину. БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Снігурівка. Дніпропетровщина: Запорізька область: Миколаївщина: БпЛА на Дніпропетровщині, курс на населений пункт Петрове на Кіровоградщині. Ворожі БпЛА на Дніпро з півдня. БпЛА на сході та заході Дніпропетровщини, курс на захід. КАБ з Донеччини в напрямку сходу Дніпропетровщини. Дніпропетровщина: Запорізька область: Чернігівщина: Вибух у Дніпрі. У Дніпрі прогриміли вибухи. Пуски КАБ на Донеччину. БпЛА з півночі Херсонщини, на Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу. БпЛА на північно-західному напрямку Херсонщини, курс на Миколаївщину. Швидкісна ціль на Дніпро. БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
Чергова група БпЛА на Дніпро з півдня.
Ще потужний вибух у Дніпрі.
БпЛА з півночі Запоріжжя на Дніпропетровщину.
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на населений пункт Снігурівка.
Дніпропетровщина:
Запорізька область:
Миколаївщина:
БпЛА на Дніпропетровщині, курс на населений пункт Петрове на Кіровоградщині.
Ворожі БпЛА на Дніпро з півдня.
БпЛА на сході та заході Дніпропетровщини, курс на захід.
КАБ з Донеччини в напрямку сходу Дніпропетровщини.
Дніпропетровщина:
Запорізька область:
Чернігівщина:
Вибух у Дніпрі.
У Дніпрі прогриміли вибухи.
Пуски КАБ на Донеччину.
БпЛА з півночі Херсонщини, на Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.
БпЛА на північно-західному напрямку Херсонщини, курс на Миколаївщину.
Швидкісна ціль на Дніпро.
БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.