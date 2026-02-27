Укр Рус
24 Канал Новини України На Україну летять російські "Шахеди": де зараз ворожі дрони
27 лютого, 19:34
2

На Україну летять російські "Шахеди": де зараз ворожі дрони

Сергій Попович

Ввечері 27 лютого Росія розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Дрони залітають до України з різних напрямків.

Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також На Сумщині росіяни атакували аграрне підприємство: загинули працівниці 

Де летять російські дрони?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 

19:35, 27 лютого

БпЛА з Чорного моря на Одесу.

19:30, 27 лютого

  • БпЛА на Суми з півночі
  • БпЛА на межі Сумщини і Харківщини курсом на Охтирку, Богодухів.
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Великий Бурлук.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Синельникове.
  • Група БпЛА з Чорного моря на Одещину, Миколаївщину.