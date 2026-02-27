На Україну летять російські "Шахеди": де зараз ворожі дрони
Ввечері 27 лютого Росія розпочала чергову повітряну атаку по Україні. Дрони залітають до України з різних напрямків.
Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.
Де летять російські дрони?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА з Чорного моря на Одесу.
