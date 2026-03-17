Новини України Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони
17 березня, 20:28
Росія атакує "Шахедами": де летять ворожі дрони

Сергій Попович

Ввечері 17 березня Росія почала чергову атаку дронами-камікадзе. Безпілотники ворога атакують з кількох напрямків.

Де летять "Шахеди"?

21:10, 17 березня

Група БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.

БпЛА на сході Чернігівщини курсом на Мену, Борзну.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Богодухів. 

БпЛА у центрі Харківщини курсом на Зміїв. 

БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

БпЛА на заході Черкащини курсом на Вінниччину.

20:24, 17 березня

Група БпЛА з Брянської області Росії на північ Сумщини.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

БпЛА у центрі Кіровоградщини курсом на Добрянку.