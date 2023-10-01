Про це вона розповіла у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 канал. Це вже не вперше, коли "пташки" літають біля будинків Симоньян.

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Біля будинку Маргарити Симоньян прилетів безпілотник

Маргариту Симоньян неабияк налякав черговий дрон, який пролетів над її будинком.

Сьогодні вночі ударний безпілотник упав прямо навпроти нашого сімейного будинку в Адлері, де виросла і я сама, і моя мама, і досі живе моя рідня з маленькими дітьми,

– написала пропагандистка.

Після цього вона традиційно почала лякати ядерною зброєю.

"Цілі все далі, ставки все вищі, ядерний ультиматум все безальтернативніший", – підсумувала Симоньян.

Зверніть увагу! Адлер – це адміністративний центр Адлерського району міста Сочі, який розміщений на побережжі Чорного моря. Популярний літній російський курорт та місце проведення форумів і великих міжнародних заходів. Зокрема, у 2014 році там проводили зимові Олімпійські ігри.

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Безпілотники вже "приземлялися" біля дому Симоньян