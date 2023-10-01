Про це вона розповіла у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 канал. Це вже не вперше, коли "пташки" літають біля будинків Симоньян.
Цікаво Істерять та клянуть Пашиняна: які наративи поширює роспропаганда про Вірменію
Біля будинку Маргарити Симоньян прилетів безпілотник
Маргариту Симоньян неабияк налякав черговий дрон, який пролетів над її будинком.
Сьогодні вночі ударний безпілотник упав прямо навпроти нашого сімейного будинку в Адлері, де виросла і я сама, і моя мама, і досі живе моя рідня з маленькими дітьми,
– написала пропагандистка.
Після цього вона традиційно почала лякати ядерною зброєю.
"Цілі все далі, ставки все вищі, ядерний ультиматум все безальтернативніший", – підсумувала Симоньян.
Варто прочитати Який наратив тепер просуває Росія: політолог назвав головні теми пропаганди
Безпілотники вже "приземлялися" біля дому Симоньян
- Російська пропагандистка 21 серпня поскаржилась, що біля її дому впав невідомий дрон. Свої бідкання Симоньян одразу поширила у телеграм-каналі, додала фото начебто збитого дрона та подякувала ППО. Єдине, про що вона забула – знімати роботу ППО заборонено.
- У Кремлі попередньо хотіли запровадити штрафи за поширення інформації про падіння безпілотників, дислокацію вибухів і інші надзвичайні події, які останнім часом регулярно стаються в Росії.
- Уже через декілька днів, 27 серпня, Симоньян знову розповіла про "пташку" біля свого будинку. Вона вважає, що метою атак дронів є посіяти паніку серед населення та змусити його попросити Путіна припинити війну. Однак пропагандистка заявила, що це нібито нікого не злякає і "задню вони не дадуть"