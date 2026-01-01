Укр Рус
1 січня, 23:39
5

Росія тероризує безпілотниками: де фіксують ворожі БпЛА

Тимур Єремьянц

Увечері 1 січня російські окупанти розпочали черговий терор українських міст. Дрони ворога зафіксували у низці областей.

Про чергову атаку ворога розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ

Де літають ворожі дрони?

00:09, 02 січня

БпЛА на Запоріжжя з півдня та Суми з півночі.

23:48, 01 січня

БпЛА на Чернігів зі сходу.

23:35, 01 січня

БпЛА на Чернігівщині:

на півночі, курс на Білорусь;

на сході, курс на Сумщину;

на сході від Чернігова, курс на південь.

23:28, 01 січня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

23:16, 01 січня

БпЛА на Суми з півночі.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на північ, схід та захід.

22:36, 01 січня

Пуски КАБ на Донеччину.

22:06, 01 січня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на північ.

БпЛА на півночі Сумщини, курс на північ.

БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

БпЛА на Кривий Ріг та Нікополь.

БпЛА в напрямку Миколаєва з півдня.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на північ.