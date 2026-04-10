Понад 100 дронів летіло на Україну: як відпрацювала ППО й чи є влучання

Вночі проти 10 квітня ворожі війська запустили на Україну 128 засобів повітряного нападу. Йдеться, насамперед, про "Шахеди", їх було найбільше – 85 дронів.

Попри зусилля сил ППО, повністю відбити всі безпілотники не вдалося. Подробиці російської атаки розповіли у Повітряних силах.

Дивіться також Росіяни хочуть захопити весь Покровський напрямок до кінця квітня, – Зеленський

Що відомо про нічний обстріл 10 квітня?

Окупанти били по українських містах 128 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Вони летіли з кількох напрямків, зокрема, з російських міст Орел, Приморсько-Шахтарськ. Росіяни запускали дрони з тимчасово окупованих територій України, а саме з Чауда, що у Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться у повідомленні ПС.

Водночас влучання 14 безпілотників сталися на 6 локаціях. Ще у семи місцях впали уламки дронів.

Традиційно, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У Повітряних силах наголосили, що атака наразі триває, тож дотримуйтеся правил безпеки.

Варто зауважити, що останнім часом характер російських атак по Україні зазнав змін. Окрім традиційних нічних обстрілів, ворог почав активніше завдавати ударів і в денний час. Військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу зазначив, що денні атаки можуть бути спрямовані на посилення напруги для українських Повітряних сил, а також на психологічний тиск на мешканців країни.

Де останнім часом гриміли вибухи та які наслідки?