2 березня, 21:57
У Києві прогриміли вибухи, низка областей – червона: куди рухаються ворожі дрони

Тетяна Бабич

Звечора 2 березня російські війська запустили на Україну ударні дрони. Через це в багатьох містах, зокрема в столиці, оголошували повітряну тривогу.

Інформацію про те, куди летять російські дрони та де є загроза удару, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Про небезпеку пишуть й монітори.

Що відомо про небезпеку через ворожні БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати загрозами та перебувати в безпечному місці.

Куди летять дрони: дивіться на карті

 

22:56, 02 березня

Пуски КАБ у напрямку міста Запоріжжя.

22:21, 02 березня

Київщина – чисто.

22:13, 02 березня

Спостерігається значна активність ворожих розвідувальних та ударних БпЛА над прифронтовими районами (Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області) уздовж всієї лінії фронту.

21:57, 02 березня

Дрон фіксують у напрямку аеропорту Жуляни у Києві.

21:53, 02 березня

У Києві працює ППО.

21:51, 02 березня

На Київ рухається дрон у напрямку Воскресенки.

21:45, 02 березня

Ворожий дрон повз Бровари в напрямку Києва.

21:42, 02 березня

Монітори пишуть про 2 БпЛА на північ від Чернігова.