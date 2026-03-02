У Києві прогриміли вибухи, низка областей – червона: куди рухаються ворожі дрони

Звечора 2 березня російські війська запустили на Україну ударні дрони. Через це в багатьох містах, зокрема в столиці, оголошували повітряну тривогу.

Інформацію про те, куди летять російські дрони та де є загроза удару, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Про небезпеку пишуть й монітори.

Що відомо про небезпеку через ворожні БпЛА?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати загрозами та перебувати в безпечному місці.

Куди летять дрони: дивіться на карті