23 травня, 19:52
На українські міста знову летять "Шахеди": де є загроза атаки

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують атакувати Україну. За словами Зеленського, російське божевілля справді безмежне, тож окупанти знову вдаються до терору мирного населення. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в небі над Україною відстежують у Повітряних силах ЗСУ. Про рух ворожих дронів пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо про потенційні небезпеки.

Що відомо про атаку 23 травня?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Дізнатися ж про поточну ситуацію з тривогами можна за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

20:15, 23 травня

Нова група БпЛА з Курської облАСТІ на Сумщину, курсом на Конотоп.

20:14, 23 травня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

19:31, 23 травня

Нова група БпЛА на Запоріжжя з півдня.

19:29, 23 травня

Нова група БпЛА з Курської області Росії курсом на Сумщину.

