24 Канал Новини України
27 квітня, 22:34
Ударні дрони знову летять на низку українських міст: де є загроза атаки

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують тероризувати Україну. Через загрозу російських безпілотників для низки міст оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в українському небі моніторять Повітряні сили. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент про загрози удару.

Дивіться також Кілзона поглинає тил: військові попереджають про нову загрозу на фронті 

Що відомо про атаку "Шахедів"?

Закликаємо вас дотримуватися правил безпеки й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги для вашого регіону.

Куди летять дрони: відслідковуйте за допомогою онлайн-карти

 

22:53, 27 квітня

Одещина: БпЛА курсом на Чорноморське.

22:52, 27 квітня

Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина.

21:59, 27 квітня

БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня.

19:45, 27 квітня

БпЛА у напрямку Миколаєва із заходу.

18:52, 27 квітня

БпЛА на Полтаву з півночі.

18:19, 27 квітня

Група БпЛА в районі Охтирки (Сумщина), курсом на Полтавщину.

17:40, 27 квітня

Група БпЛА курсом на Херсон.

17:28, 27 квітня

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда.

16:10, 27 квітня

БпЛА курсом на Суми.

