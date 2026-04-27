Ударні дрони знову летять на низку українських міст: де є загроза атаки
Ворожі війська продовжують тероризувати Україну. Через загрозу російських безпілотників для низки міст оголосили повітряну тривогу.
Ситуацію в українському небі моніторять Повітряні сили. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент про загрози удару.
Що відомо про атаку "Шахедів"?
Закликаємо вас дотримуватися правил безпеки й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги для вашого регіону.
Куди летять дрони: відслідковуйте за допомогою онлайн-карти
Одещина: БпЛА курсом на Чорноморське. Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина. БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА у напрямку Миколаєва із заходу. БпЛА на Полтаву з півночі. Група БпЛА в районі Охтирки (Сумщина), курсом на Полтавщину. Група БпЛА курсом на Херсон. Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда. БпЛА курсом на Суми.
