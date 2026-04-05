24 Канал Новини України "Шахеди" знову тероризують Україну, вибух прогримів у Харкові: де є загроза атаки
5 квітня, 08:13
"Шахеди" знову тероризували Україну: де були загрози атаки

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують запускати ударні БпЛА на українські міста. Через це в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили моніторять ситуацію в небі над Україною. Інформацію про рух російських цілей і потенційні загрози зібрав 24 Канал.

Куди летіли дрони?

16:34, 05 квітня

Кіровоградщина: БпЛА – курсом на Кропивницький.

Полтавщина: БпЛА – в районі Кременчука.

16:34, 05 квітня

 БпЛА – на Харків.

15:49, 05 квітня

Пуски КАБ на Сумщину.

15:49, 05 квітня

БпЛА  курсом на Суми.

12:39, 05 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

11:54, 05 квітня

Повторний вибух у Харкові

Росіяни знову вдарили дроном по Київському району міста. 

Терехов попередив, що в небі досі зберігаються ворожі БпЛА й закликав жителів дотримуватися безпеки.

10:16, 05 квітня

Окупанти вдарили FPV-дроном по Нікополі

Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще одну постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані.

Також понівечена автівка.


Наслідки удару по Нікополю / Фото ОВА

09:38, 05 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

09:01, 05 квітня

Росія запустила на Україну майже сотню дронів


Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил

08:58, 05 квітня

Ворог атакував усі громади Сумщини

Загалом через обстріли в області 35 поранених, серед них половина – діти. Фіксували також пошкодження будинків, машин, адмінбудівель, ліній електропередач.

08:35, 05 квітня

Наслідки атаки фіксували на Полтавщині

У місцевій ОВА повідомили, що у Полтавському районі відбулося падіння ворожого БпЛА на відкритій території. 

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю будівлі одного з підприємств.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

08:12, 05 квітня

Вибух прогримів у Харкові

Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар дрона по Київському району Харкова.

08:11, 05 квітня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

07:46, 05 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

04:25, 05 квітня

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
  • БпЛА в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.
03:01, 05 квітня

  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс – населений пункт Черкаське.
02:03, 05 квітня

БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.

01:55, 05 квітня

БпЛА на Одещині, курс – населений пункт Роздільна.

01:54, 05 квітня

БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс південно-західний.

01:41, 05 квітня

В одному з районів Одеси внаслідок російського удару загорілися автівки та балкон житлового будинку.

01:12, 05 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

00:18, 05 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса).

23:55, 04 квітня

Дрони летять на Опішню на Полтавщині.

23:31, 04 квітня

У Харкові в кількох багатоповерхівках вибиті вікна внаслідок удару.

23:20, 04 квітня

Росія вдарила по Шевченківському району Харкова. 

Поки не відомо, чи є постраждалі.

23:04, 04 квітня

  • БпЛА на півночі Харківщини, курс півднно-західний.
  • БпЛА курсом на Харків.
21:56, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

21:55, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

21:45, 04 квітня

БпЛА на Миколаїв з півдня.

21:38, 04 квітня

  • Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
  • Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
21:38, 04 квітня

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

20:35, 04 квітня

Росіяни вдарили по парковці в Сумах

"Приліт" російського БпЛА стався у Ковпаківсьому районі Сум. Там унаслідок удару по автомобільній парковці пошкоджені 2 машини.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На іншій локації через атаку "Молнії" постраждав 52-річний чоловік. Лікарі надають йому медичну допомогу.

20:00, 04 квітня

Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні

Окупанти обстріляли центральну лікарню в місті близько 17:20.

Під удар потрапив 59-річний чоловік, який йшов вулицею. 

Він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

"Швидка" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

19:13, 04 квітня

БпЛА на межі розмежування Харківщини та Сумщини, курс на Полтавщину.

19:00, 04 квітня

У Сумах було чути звук вибуху.

18:49, 04 квітня

Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

18:29, 04 квітня

БпЛА на Харків з півночі.

17:47, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

17:17, 04 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

17:17, 04 квітня

БпЛА на межі Харківщини та Сумщини, курсом на Полтавщину.