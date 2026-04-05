"Шахеди" знову тероризували Україну: де були загрози атаки
Ворожі війська продовжують запускати ударні БпЛА на українські міста. Через це в низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили моніторять ситуацію в небі над Україною. Інформацію про рух російських цілей і потенційні загрози зібрав 24 Канал.
Дивіться також Українські контратаки зірвали план Росії щодо Запоріжжя, – Сили оборони
Куди летіли дрони?
Кіровоградщина: БпЛА – курсом на Кропивницький. Полтавщина: БпЛА – в районі Кременчука. БпЛА – на Харків. Пуски КАБ на Сумщину. БпЛА курсом на Суми. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Росіяни знову вдарили дроном по Київському району міста. Терехов попередив, що в небі досі зберігаються ворожі БпЛА й закликав жителів дотримуватися безпеки. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині. Загалом через обстріли в області 35 поранених, серед них половина – діти. Фіксували також пошкодження будинків, машин, адмінбудівель, ліній електропередач. У місцевій ОВА повідомили, що у Полтавському районі відбулося падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та покрівлю будівлі одного з підприємств. На щастя, обійшлося без постраждалих. Мер міста Ігор Терехов повідомив про удар дрона по Київському району Харкова. БпЛА курсом на Харків з півночі. БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний. БпЛА на Одещині, курс – населений пункт Роздільна. БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс південно-західний. В одному з районів Одеси внаслідок російського удару загорілися автівки та балкон житлового будинку. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса). Дрони летять на Опішню на Полтавщині. У Харкові в кількох багатоповерхівках вибиті вікна внаслідок удару. Росія вдарила по Шевченківському району Харкова. Поки не відомо, чи є постраждалі. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. БпЛА на Миколаїв з півдня. БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину. "Приліт" російського БпЛА стався у Ковпаківсьому районі Сум. Там унаслідок удару по автомобільній парковці пошкоджені 2 машини. На щастя, обійшлося без постраждалих. На іншій локації через атаку "Молнії" постраждав 52-річний чоловік. Лікарі надають йому медичну допомогу. Окупанти обстріляли центральну лікарню в місті близько 17:20. Під удар потрапив 59-річний чоловік, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. "Швидка" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. БпЛА на межі розмежування Харківщини та Сумщини, курс на Полтавщину. У Сумах було чути звук вибуху. Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід. БпЛА на Харків з півночі. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. БпЛА на межі Харківщини та Сумщини, курсом на Полтавщину.
Повторний вибух у Харкові
Окупанти вдарили FPV-дроном по Нікополі
Росія запустила на Україну майже сотню дронів
Ворог атакував усі громади Сумщини
Наслідки атаки фіксували на Полтавщині
Вибух прогримів у Харкові
Росіяни вдарили по парковці в Сумах
Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні
