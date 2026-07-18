"Іноді оптоволокно перегризаємо зубами": як в "Хартії" знищують дрони на підльоті до Харкова

Щонайменше чотири FPV-дрони атакували різні райони Харкова 15 липня. Зокрема ворог вдарив по багатоповерхівках. Один впав на асфальт поруч з будинком, другий – на жвавому перехресті.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, наголосивши, що чотири FPV-дрони, які долетіли до Харкова, свідчать про те, що противник запускав їх масовано, адже перед містом встановлена система захисту, яка має декілька рівнів: кожна позиція знищує максимально можливу для себе кількість російських БпЛА.

Як бійці "Хартії" протидіють дронам на оптоволокні

Безпекова ситуація в контексті атак дронів на оптоволокні погіршилася для Харкова з середини травня. Вже були летальні випадки від використання противником такого типу зброї.

Серед тих, хто захищає Харків та передмістя – бійці "Хартії". Вони зокрема протидіють таким безпілотникам. Кореспондента розповіла про військового з позивним "Мага", який служить у складі антидронових постів. Він із побратимами нещодавно врятував пасажирський автобус від атаки дрона.

Про ситуацію в Харкові: дивіться відео

Військовий розповів, що був на бойовому чергуванні. Дрон помітили о 11:30. На перехресті перебували автомобілі з обох боків, було шумно, БпЛА прямував понад тунелем. Побачивши в ньому нішу, нахабно проник і рухався далі у напрямку Харкова.

За 3 хвилини до цього проїхала маршрутка з людьми. Дрон обрав її своєю ціллю, потроху полетів за нею. Оскільки він на оптоволокні, то рухався повільно, це дало нам змогу вчасно зреагувати й посадити його методом розриву волокна, бо відпрацювати по ньому вогнепальною зброю можливості не було. Звичайно, був ризик самопідриву, але дистанція дозволяла нам використати цей метод,

– розповів військовий.

Він наголосив, що ворог все частіше обирає для ударів цивільні цілі, зокрема громадський транспорт, де перебуває скупчення людей. Російські окупанти діють жорстоко, аби завдати максимальної шкоди населенню. Ділянка, де несе службу "Мага", найбільше потерпає від дронів на радіокеруванні, оптоволокні та "Молній". Це основні типи БпЛА, які росіяни використовують проти Харкова та передмість.

Доводиться збивати дрони здебільшого з дробовика, використовувати протидронові набої, а іноді буквально перегризати оптоволокно зубами: це коли вже дрон попрямував і немає можливості стріляти по ньому, бо перед ним автомобілі з цивільними. При перегризанні оптоволокна, дрон втрачає сигнал і падає,

– пояснив військовий.

Зауважте! "Хартія" відкрила збір коштів на придбання запчастин для екіпажів роти БпЛА. Долучитися можна донатом, відсканувавши телефоном вказаний нижче QR-код.