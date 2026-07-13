Дрони атакували Підмосков'я, російська ППО "підвела": є загиблі та поранені

У ніч проти 13 липня українські дрони навідалися у Московську область. Гучно було у кількох районах регіону.

Вранці губернатор Московській області Андрій Воробйов повідомив, що над територією регіону було знешкоджено 81 безпілотник. Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про щонайменше 41 дрон, який був збитий безпосередньо на підльоті до російської столиці.

Де у Московській області вночі було гучно?

За словами Воробйова, дрони збивали над Одинцовим, Наро-Фомінським, Рузою, Раменським, Можайським, Волоколамським, Чеховим, Озерами, Істрою, Подільським, Ступіно, Домодєдово, Солнечногірськом та Коломною.

У селищі Піонерський в Істрі внаслідок падіння безпілотника загинули 3 людей, ще 3 отримали поранення. Виникла пожежа у 5 приватних будинках. Пошкоджено стіну та скління будівлі.

Руйнування також зафіксовано в селі Бабкіно в Істрі – там пошкоджено два приватні будинки. У Можайську у багатоквартирному будинку пошкоджено карниз та скління двох вікон. Постраждалих немає.

У мережі тим часом публікують кадри нічної атаки на Московську область. Найбільше відео і фото з Солнечногірська. Місто розташоване на відстані 65 кілометрів на північний захід від Москви.

Наслідки невдалої роботи російської ППО у Підмосков'ї / Фото з соцмережі

Момент вибуху у Солнечногірську: дивіться відео

Момент прильоту у Солнечногірську: дивіться відео

Що коїлося у Солнечногірську: дивіться відео

Момент прильоту у Підмосков'ї: дивіться відео

У Підмосков'ї після атаки дронів спалахнули пожежі: дивіться відео

Наслідки війни у Підмосков'ї: дивіться відео

Зауважимо, що уночі аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський припиняли свою роботу. Її відновили лише під ранок.

До слова, уночі жителі Ставропольського краю повідомляли про вибухи та пожежу. Після атаки дронів спалахнула нафтобаза поряд із залізницею у хуторі В'язники. Це друга нафтобаза, атакована у цьому хуторі за останній тиждень. За 1,2 кілометр від неї розташована ще одна нафтобаза, яку вже уразили українські дрони в ніч проти 9 липня.