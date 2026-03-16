Деякі стояли прямо на мавзолеї: у Москві біля Кремля помітили МВГ – цікаві кадри
- У Москві біля Кремля були помічені російські мобільно-вогневі групи, які чергували на тлі атак безпілотниками.
- Співробітники Федеральної служби охорони з масками та зброєю чергували по периметру стіни Кремля та на трибуні мавзолею 16 березня.
У Москві на тлі постійних атак безпілотниками на службу вийшли російські мобільно-вогневі групи. Їх помітили навіть біля Кремля.
Про це пише акаунт "ВЧК-ОГПУ" у соцмережі Х.
Цікаво Москва повернулася у минуле століття: росіяни скуповують паперові карти, пейджери та рації
Де помітили МВГ у Москві?
Російські телеграм-канали писали, що співробітники російської Федеральної служби охорони в масках і зі зброєю від ранку 16 березня чергували по всьому периметру стіни Кремля. Пости стоять і на трибуні мавзолею.
У Москві помітили мобільно-вогневі групи 16 березня / Відео з акаунту "ВЧК-ОГПУ" у соцмережі Х
Тим часом OSINT-канали ввечері повідомляли про чергову "хвилю БпЛА" в бік Москви.
У центрі Москви чергують росіяни в масках і зі зброєю / Фото з російських телеграм-каналах
До речі, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив в етері 24 Каналу, що останній масований наліт дронів мав ціль насамперед створити певну атмосферу у Москві: порушити роботу аеропортів, активувати системи ППО. За словами експерта, навіть дуже щільну ППО можна пробити дронами.
Що відомо про атаки дронів на Москву?
Москву та інші області Росії 15 березня масовано атакували дрони. За даними пропагандистів, російська ППО нібито збила понад 120 безпілотників.
Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про падіння уламків та роботу екстрених служб на місці події. Через загрозу повітряних ударів Росавіація обмежувала роботу московського аеропорту Шереметьєво. Атака продовжилася й ввечері 15 березня.