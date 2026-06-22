"Moscow never sleeps": росіяни знову бідкаються на атаку дронів у Московській області

Вночі та зранку 22 червня Росію масовано атакували невідомі безпілотники. На наліт дронів скаржилися, зокрема, жителі Москви та Московської області.

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+ та мер Москви Сергій Собянін.

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Що відомо про атаку дронів на Москву?

Жителі Московської області публікували у соцмережах численні відео прольоту безпілотників та вибухів. На оприлюднених кадрах також видно стовпи диму, які здіймалися в небо.

Мер російської столиці Сергій Собянін упродовж ночі та ранку також звітував про роботу так званої ППО – перші повідомлення з'явилися ще близько третьої години ночі.

За словами Собяніна, на підльоті до Москви нібито було збито кілька десятків безпілотників.

Безпілотник пролітає над Московською областю: дивіться відео

Через атаку дронів уночі також тимчасово призупиняли роботу московські аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський. Уже до ранку обмеження на прийом і відправлення літаків скасували.

У Московській області зранку лунали вибухи: дивіться відео

Загалом, за даними міноборони Росії, за ніч сили ППО "збили та перехопили" 301 безпілотник. Дрони збивали над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Тверської, Тульської, Смоленської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, а також тимчасово окупованого Криму та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Після вибухів в небо здіймається дим / Фото: Exilenova+

Які об'єкти були під ударом вночі?

З вечора 21 червня та упродовж ночі 22 червня під обстрілом перебували об'єкти окупантів у Криму.

Зокрема, під масованою атакою дронів опинилася Таврійська ТЕС, розташована поблизу Сімферополя, біля села Іванівка. Йдеться про газову теплоелектростанцію потужністю близько 470 МВт, яку Росія збудувала після окупації Криму для забезпечення електроенергією півострова.

Також під обстрілом опинився Армянськ. Попередньо, там був приліт по будівлі прикордонної служби ФСБ Росії біля залізничного вокзалу, виникла пожежа. Після вибуху була детонація, ймовірно, боєприпасів. У місті у повітрі пахне горілим.