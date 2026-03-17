"Бояться, що замочимо Путіна": авіаексперт пояснив, чому росіяни розгорнули ППО біля Кремля

Останніми днями Москва потерпає від атак дронів. На тлі цього в місті розгорнули мобільно-вогневі групи прямо біля Кремля. Це може свідчити про певний страх росіян.

Водночас така реакція на повітряну загрозу є цілком логічною. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що в столиці Росії протиповітряна оборона досить ефективна, але збивати дрони все одно важко.

Чому росіяни розгорнули ППО біля Кремля?

За словами авіаексперта, перехопити дрони на кшталт ударних безпілотників дуже складно. Хоч зараз російсько-українська війна є сучасною війною дронів, збивати такі безпілотники – це досить складна процедура.

Щоб розв’язати цю проблему, окупантам треба велика кількість сенсорів, різноманітних засобів радіолокації. А цього в Росі недостатньо. Тому росіяни намагаються розгорнути "СКВП" (систему контролю повітряного простору). До неї теж входять мобільно-вогневі групи.

Тому мобільно-вогневі групи в Москві це нормальна реакція, яка виникає в росіян. Вони хочуть захистити Кремль від можливих уражень з нашого боку. Вони думають, що нам важливо замочити Путіна в Кремлі,

– зауважив він.

Водночас Храпчинський додав, що ми також розгортаємо такі групи під час повітряних тривоги, тому тут немає нічого дивного. Загалом ППО в Москві та області не є слабким, і єдине, що з чим може виникати складність у ворога – це знищення балістичних ракет.

Цікаво! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп також висловив думку про те, що навіть дуже щільну ППО можна пробити дронами. Однак також, на його думку, ефективніше у таких випадках застосовувати з БпЛА й крилаті ракети з важкою бойовою частиною.

