Міста в Росії і на ТОТ прокинулися від вибухів: у порту Усть-Луги спалахнула пожежа

Уночі проти 1 вересня дрони атакували російські міста, зокрема в Ленінградській та Самарській областях. Вибухи чули також на тимчасово окупованих територіях.

Про це пишуть росмедіа та моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головне на цей момент.

Що відомо про ситуацію в Росії?

Близько 4:30 ранку повідомлялося про нібито збиття 44 дронів у Ленінградській області. Перед цим, мовляв, знешкодили ще кілька дронів, які летіли на Москву.

Втім, цілком відбити атаку, вочевидь, не вдалося, адже сталося пошкодження в портовій зоні Усть-Луги. Там зайнялася пожежа. Ураження об'єкта підтвердив губернатор Олександр Дрозденко.

Численні вибухи чули також у Тольятті Самарської області. Там теж не обійшлося без пожежі. Атака була й у Чапаєвську.

Пожежа після вибухів у Тольятті: дивіться відео очевидців

До того ж, телеграм-канал Exilenova+ писав про "успішну" роботу засобів РЕБ у Тольятті. Там фіксували пошкодження житлового будинку.



Робота російської РЕБ у Тольятті / Фото очевидців

Ситуація в Чапаєвську. Увага! Присутня нецензурна лексика

Під атакою перебував тимчасово окупований Севастополь. До слова, після півночі в Сімферополі працювали мобільні вогневі групи, вочевидь, так само відбиваючи атаку БпЛА.

Якими були попередні атаки?

У Бєлгороді 30 серпня пролунала серія потужних вибухів, після чого над містом помітили густий стовп диму. Під ударом був сортувальний комплекс та логістичний хаб російського маркетплейсу Ozon.

Тієї ж ночі українські Сили оборони атакували низку важливих військових об'єктів на території Росії. Серед цілей опинилися два військові аеродроми: у Міллерово в Ростовській області та у Єйську Краснодарського краю.