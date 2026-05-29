Горять порт та нафтоперекачувальна станція: які наслідки атаки дронів на Росію

Росію вночі 29 травня атакували безпілотники, під дроновим ударом опинилися, зокрема, Ярославльська область та Краснодарський край. Там фіксують загоряння на важливих для противника об'єктах.

Про це повідомляють губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та Astra.

Які області Росії були під атакою?

Спершу Михайло Євраєв повідомив про перекриття руху транспорту з Ярославля в бік Москви, що, за його словами, нібито було спричинено атакою українських безпілотників. Роботу призупиняв і місцевий аеропорт.

Згодом губернатор заявив, що не всі дрони вдалося збити, внаслідок чого було влучання в "ємності для зберігання палива". Інформації про загиблих або постраждалих унаслідок обстрілу цього регіону він не вказав.

Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об'єкти зі зберігання палива. Загоряння ліквідують спеціальні служби,

– запевнив чиновник.

У мережі писали про пожежу у щонайменше двох резервуарах на нафтоперекачувальній станції "Ярославль-3", яка приймає нафту з місцевого НПЗ та перекачує її надалі на експорт у напрямку портів Приморськ та Усть-Луга.

Своєю чергою оперативний штаб Краснодарського граю повідомив про пожежу на території морського порту в Темрюку. Там запевнили, що причиною виникнення загоряння сталося падіння уламків безпілотників.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння залучають 47 осіб та 14 одиниць техніки, у тому числі співробітників МНС Росії,

– ідеться у повідомленні.

До речі, також БпЛА атакували НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка", розташований у Волгоградській області Росії. Це щонайменше 10-та атака на цей завод за весь час повномасштабної війни, на об'єкті виникла пожежа.