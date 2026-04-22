22 квітня, 22:53
Оновлено - 22:56, 22 квітня

Ворожі дрони продовжують атаку на Україну: де наразі є загроза удару

Діана Подзігун

Надвечір 22 квітня українські сили продовжують фіксувати ворожі безпілотники у повітряному просторі України. У деяких регіонах вже лунають сигнали повітряної тривоги.

Про загрозу удару та рух безпілотників повідомляють Повітряні сили України. 24 Канал зібрав інформацію про вибухи та наслідки ударів.

Де наразі є загроза удару?

Російські "Шахеди" розпочали атаку на Україну ввечері 22 квітня. Подекуди вже гриміли вибухи.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карту

22:52, 22 квітня

Група ударних БпЛА увійшла на, Дніпропетровщину, курсом на Павлоград.

22:52, 22 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі. 

Група ударних БпЛА на Харківщині, курсом на Дніпропетровщину.

22:52, 22 квітня

Група ударних БпЛА увійшла на Чернігівщину, курс південний.

22:51, 22 квітня

Група ударних БпЛА на Харківщині, прямує курсом на Балаклію.