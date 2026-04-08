Пожежа та клуби диму: з'явилися супутникові знімки з наслідками ураження нафтобази у Феодосії
- У Феодосії на території Морського нафтового термінала сталася масштабна пожежа, охопивши щонайменше два резервуари.
- Супутникові знімки показують густі клуби диму та осередки займання, а пожежа тривала станом на 12:00 8 квітня.
На території Морського нафтового термінала у Феодосії спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, вогонь охопив щонайменше два резервуари, це видно на супутникові знімках.
Проєкт "Схеми" оприлюднив супутникові знімки Planet Labs.
Що демонструють супутникові фото?
На кадрах видно густі клуби диму та осередки займання на території об’єкта.
Журналісти проаналізували зображення за попередні дні та встановили, що горять саме ті резервуари, які залишилися неушкодженими після атак Сил оборони у жовтні 2025 року.
Згідно з супутниковими даними, станом на 12:00 8 квітня пожежа на нафтобазі все ще тривала.
Пожежа на нафтобазі у Феодосії / Фото "Схем"
Що відомо про атаку?
Серія вибухів пролунала у Феодосії в ніч на 8 квітня. На місці ураження відразу спалахнула пожежа.
"Мадяр" проінформував, що українські бійці завдали серії ударів по об'єктах російської армії. Зокрема, у СБС ЗСУ підтвердили удар по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії.
Окремо українські дрони вгатили по зенітних ракетних комплексах "Бук-М3" й "Тор-М2" на Запоріжжі та Донеччині. Також під прицілом ЗСУ була рідкісна радіолокаційна станція "Зоопарк-1М".
На Луганщині росіяни втратили склади матеріально-технічного забезпечення в районі Суходільська, а також склади БпЛА та пункт передполітної підготовки дронів у Степному на Донеччині.