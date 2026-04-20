Летіли реактивні "Шахеди": "Флеш" прокоментував спробу Росії його ліквідувати

У понеділок, 20 квітня, ворог запустив чотири "Шахеди" прямо у будинок радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова "Флеш". Дрони керувались онлайн із території Росії.

Про це Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив в етері телемарафону.

Які деталі атаки на "Флеша" відомі?

Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, поділився деталями атаки на його будинок 20 квітня. Росіяни завдали цілеспрямованого удару "Шахедами", аби знищити українського експерта.

Це дуже велика удача, що я залишився живий, я так вважаю. Ми вже знаємо, як це відбувалося: росіяни застосували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спеціальна операція, мабуть, з метою знайти мене та ліквідувати. Два "Шахеди" збили наші хлопці перехоплювачами, але два – долетіли до меж міста Києва,

– сказав він.

Він додав, що БпЛА, які летіли прямо у його будинок керувались із території Росії. За його словами наразі лише 20% російських "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки Mesh-мережі з території Росії.

Радник вважає, що атака була цілеспрямованою, і додає: "Уперше таке бачу, щоб ворог намагався ліквідувати когось, використовуючи "Шахеди" отак цілеспрямовано", – сказав він.

Водночас Бескрестнов поділився, що внаслідок ворожого удару його будинок та машини знищено: "Нічого не залишилося, можна так сказати". Наразі експерт перебуває в лікарні.

Важливо! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу висловив думку, що Росія могла використати реактивні безпілотники для помсти українським силовикам. За його словами, ворог уже тривалий час збирає інформацію про осіб, які перешкоджають його планам, і нині, імовірно, перейшов до нових методів їхнього переслідування. Ступак вважає, що росіяни сьогодні використали саме метод дистанційного удару, оскільки до об'єкта їхнього полювання не вдалось підібратись на землі – тобто через вибухівку, підпали чи стрілянину.

У якому стані "Флеш"?