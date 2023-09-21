Наразі шість людей, які отримали поранення перебувають у лікарні, де отримують допомогу від медиків. Одна людина від ушпиталення відмовилася.
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Що відомо про постраждалих у Черкасах
Заступник директора з хірургічної роботи в одній із черкаських лікарень Віталій Григор'єв розповів, що травмовані отримали поранення середньої тяжкості. За його словами, важких поранень – немає.
Шестеро людей госпіталізовано у відділення нейрохірургії, хірургії, травматології. В нейрохірургії – це травма голови. В одного перелом хребта, в решти внутрішня кровотеча незначна і перелом кисті,
– сказав медик.
Віталій Григор'єв розповів про постраждалих у Черкасах / Фото Суспільного
Одним із постраждалих є чоловік, на ім'я Микола. Він на момент вибуху перебував на третьому поверсі у готелі.
"Відпочивав, саме був міцний сон, потім пролунав вибух. Все заволокло димом. Ми хотіли через середину залізти. І ми полізли вже через ті завали", – розповів постраждалий.
Микола постраждав у готелі у Черкасах / Фото Суспільного
Він також додав, що дивом вижив, однак отримав осколкову травму на руці, нозі, а також рвану рану на грудях і на плечі.
Крім того, керівник черкаської служби екстреної допомоги Ігор Фесун зазначив, що за медичною допомогою зверталися і жителі сусідніх до готелю будинків.
У людей також повилітали вікна. Це старий район, тут живуть люди старшого віку,
– підкреслив він.
Ігор Фесун сказав про виклики швидкої у Черкасах після падіння уламків / Фото Суспільного
Наостанок Фесун зауважив, що були виклики на ситуативні реакції, зокрема підвищення тиску в цих людей, але ситуація у місті була контрольована.
Що відомо про влучання по готелю у Черкасах
- Російські загарбники під час масованої атаки 21 вересня пустили ракети на Черкаську область. Уламки цієї ворожої зброї впали на об'єкт цивільної інфраструктури міста.
- Зрештою стало відомо, що під завалами цієї будівлі перебувають люди і є постраждалі. Наразі відомо про 10 травмованих після атаки.
- У мережі також показали момент, коли по готелю у Черкасах упали уламки російської ракети. Таким чином окупанти вчергове здійснили воєнний злочин.