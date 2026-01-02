Росія розганяє фейк про "провокацію" після цинічної атаки на Харків, – ЦПД
- Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого поранено щонайменше 25 осіб.
- Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія поширює фейкові заяви про те, що це нібито була провокація України.
Росія 2 січня завдала цинічного удару по житловому будинку у Харкові. Російські пропагандисти уже почали поширювати заяви, що ця атака – нібито провокація України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Щ️о відомо про фейк щодо "провокації України" в Харкові?
Атака була здійснена по середмістю Харкова. Влучання було у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.
Є щонайменше 25 поранених.
Попередньо по місту вдарили дві ракети.
Цим ударом Росія показала, що робить усе, щоб продовжити війну та намагається зірвати дипломатичний процес закінчення війни.
Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів РФ,
– зазначили у ЦПД.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував зауважив, що на відміну від вигаданих "ударів по резиденціях Путіна", це був цілком реальний удар і воєнний злочин.
"Ми очікуємо жорсткої міжнародної реакції, зокрема від тих, хто нещодавно реагував на російські фейки про "палаци Путіна"", – наголосив глава МЗС.
Кремль готує масштабну провокацію
У Службі зовнішньої розвідки 2 січня попереджали, що Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами.
Кремль почав поширювати нові сфальсифіковані інформаційні приводи для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації після фейкової атаки на резиденцію Путіна на Валдаї.
Особливу увагу у СЗР звернули на святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня та застерегли про можливі провокації у культових спорудах чи інших об'єктах з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.
Для фальсифікації доказів причетності України росіяни можуть використати уламки ударних БПЛА західного виробництва.