Росія розганяє фейк про "провокацію" після цинічної атаки на Харків, – ЦПД
2 січня, 18:40
Росія розганяє фейк про "провокацію" після цинічної атаки на Харків, – ЦПД

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія завдала ракетного удару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого поранено щонайменше 25 осіб.
  • Центр протидії дезінформації повідомляє, що Росія поширює фейкові заяви про те, що це нібито була провокація України.

Росія 2 січня завдала цинічного удару по житловому будинку у Харкові. Російські пропагандисти уже почали поширювати заяви, що ця атака – нібито провокація України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Щ️о відомо про фейк щодо "провокації України" в Харкові?

Атака була здійснена по середмістю Харкова. Влучання було у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.

Є щонайменше 25 поранених. 

Попередньо по місту вдарили дві ракети. 

Цим ударом Росія показала, що робить усе, щоб продовжити війну та намагається зірвати дипломатичний процес закінчення війни. 

Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів РФ,
– зазначили у ЦПД.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував зауважив, що на відміну від вигаданих "ударів по резиденціях Путіна", це був цілком реальний удар і воєнний злочин. 

"Ми очікуємо жорсткої міжнародної реакції, зокрема від тих, хто нещодавно реагував на російські фейки про "палаци Путіна"", – наголосив глава МЗС.

Кремль готує масштабну провокацію 

  • У Службі зовнішньої розвідки 2 січня попереджали, що Росія готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

  • Кремль почав поширювати нові сфальсифіковані інформаційні приводи для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації після фейкової атаки на резиденцію Путіна на Валдаї.

  • Особливу увагу у СЗР звернули на святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня та застерегли про можливі провокації у культових спорудах чи інших об'єктах з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

  • Для фальсифікації доказів причетності України росіяни можуть використати уламки ударних БПЛА західного виробництва. 