Росія продовжує терор Київщини: відомо про поранених

Російська армія продовжує завдавати комбінованих ударів по столиці та Київські області. Під ударом – мирні громади та енергетична інфраструктура.

Про наслідки атаки повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Які наслідки атаки на Київщину?

В ніч проти 3 лютого та зранку російські війська невпинно завдають комбінованих масованих ударів українській цивільній та критичній інфраструктурі.

За словами Калашник, цього дня під ворожим ударом опинились мирні громади та домівки людей.

Фіксують наслідки атаки в Обухівському районі області – там пошкоджено два приватні будинки та цивільне авто.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав чоловік, зазнавши поранень від уламків скла.

Очільник ОВА нагадав, що станом на 7:57 атака на область триває та закликав мешканців залишатись у безпечних місцях.

Де також чули вибухи?