Дрони атакували Київщину: там загорілися склади

Уночі Росія обстріляла Київську область. В одному з районів виникли пожежі.

Уночі під ударом ворога знову опинилася цивільна інфраструктура. Про це розповіли у Київській ОВА.

Які наслідки атаки на Київщину?

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули складські приміщення.

Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Також пошкоджено один приватний будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що 1 серпня Київська область зазнала кількох атак. Внаслідок нічних ударів балістики пошкоджень зазнало промислове підприємство у Бучанському районі. Поранення отримали троє працівників.

Вже вранці окупанти завдали удару реактивним дроном по Броварах, а саме по складах маркетплейсу "Розетка". Загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення.

Загиблим виявився працівник маркетплейсу Володимир Мельниченко.

Відомо, що під час атаки на складі перебувало 270 осіб.

Куди ще били росіяни 2 серпня?