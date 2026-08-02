Дрони атакували Київщину: там загорілися склади
Уночі Росія обстріляла Київську область. В одному з районів виникли пожежі.
Уночі під ударом ворога знову опинилася цивільна інфраструктура. Про це розповіли у Київській ОВА.
Які наслідки атаки на Київщину?
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули складські приміщення.
Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Також пошкоджено один приватний будинок. На щастя, постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що 1 серпня Київська область зазнала кількох атак. Внаслідок нічних ударів балістики пошкоджень зазнало промислове підприємство у Бучанському районі. Поранення отримали троє працівників.
Вже вранці окупанти завдали удару реактивним дроном по Броварах, а саме по складах маркетплейсу "Розетка". Загинув 61-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення.
Загиблим виявився працівник маркетплейсу Володимир Мельниченко.
Відомо, що під час атаки на складі перебувало 270 осіб.