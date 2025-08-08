Нічна атака безпілотників у Криму: біля підстанції "Титан" спалахнула пожежа
- Внаслідок атаки безпілотників у Криму виникли пожежі біля електропідстанції "Титан" в Армянську.
- Підстанція "Титан" є ключовим енергооб'єктом, забезпечує електропостачання для промислових підприємств, зокрема хімічного заводу "Кримський Титан".
Неспокійною видалася у Криму ніч на 8 серпня. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Де в Криму зафіксували пожежу після атаки БпЛА?
За інформацією моніторингового каналу, близько першої години ночі на півострові було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі у цьому районі.
Тут знаходиться електропідстанція 220 кіловольтів "Титан". Чи була вона уражена, невідомо,
– йдеться у повідомленні.
Супутник зафіксував пожежу поблизу підстанції "Титан" / Фото "Кримського вітру"
Що відомо про підстанцію "Титан"
Електропідстанція "Титан" в Армянську є одним із ключових енергооб'єктів північної частини окупованого Криму. Вона забезпечує електропостачання для промислових підприємств, зокрема хімічного заводу "Кримський Титан". Підстанція працює при напрузі 220 кіловольтів і має стратегічне значення для роботи енергосистеми регіону.
Об’єкт розташований поблизу Перекопського валу – важливого транспортного та інфраструктурного вузла, через який проходять лінії електропередач і логістичні маршрути. Виведення підстанції з ладу може спричинити серйозні проблеми в енергозабезпеченні окупаційних сил та промислових об’єктів Криму.
Нагадаємо, у ніч на 4 серпня дрони СБУ уразили в Криму 5 російських винищувачів на аеродромі Саки. Було повністю знищено Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.