Укр Рус
24 Канал Новини України Нічна атака безпілотників у Криму: біля підстанції "Титан" спалахнула пожежа
8 серпня, 08:52
2

Нічна атака безпілотників у Криму: біля підстанції "Титан" спалахнула пожежа

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Внаслідок атаки безпілотників у Криму виникли пожежі біля електропідстанції "Титан" в Армянську.
  • Підстанція "Титан" є ключовим енергооб'єктом, забезпечує електропостачання для промислових підприємств, зокрема хімічного заводу "Кримський Титан".

Неспокійною видалася у Криму ніч на 8 серпня. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Дивіться також Вибухи у Криму: гучно у Сімферополі, ймовірно, працювала ППО окупантів 

Де в Криму зафіксували пожежу після атаки БпЛА?

За інформацією моніторингового каналу, близько першої години ночі на півострові було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі у цьому районі.

Тут знаходиться електропідстанція 220 кіловольтів "Титан". Чи була вона уражена, невідомо, 
– йдеться у повідомленні.

Супутник зафіксував пожежу поблизу підстанції "Титан" / Фото "Кримського вітру"

Що відомо про підстанцію "Титан"

Електропідстанція "Титан" в Армянську є одним із ключових енергооб'єктів північної частини окупованого Криму. Вона забезпечує електропостачання для промислових підприємств, зокрема хімічного заводу "Кримський Титан". Підстанція працює при напрузі 220 кіловольтів і має стратегічне значення для роботи енергосистеми регіону.

Об’єкт розташований поблизу Перекопського валу – важливого транспортного та інфраструктурного вузла, через який проходять лінії електропередач і логістичні маршрути. Виведення підстанції з ладу може спричинити серйозні проблеми в енергозабезпеченні окупаційних сил та промислових об’єктів Криму.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня дрони СБУ уразили в Криму 5 російських винищувачів на аеродромі Саки. Було повністю знищено Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.