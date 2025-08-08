Неспокійною видалася у Криму ніч на 8 серпня. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Дивіться також Вибухи у Криму: гучно у Сімферополі, ймовірно, працювала ППО окупантів

Де в Криму зафіксували пожежу після атаки БпЛА?

За інформацією моніторингового каналу, близько першої години ночі на півострові було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі у цьому районі.

Тут знаходиться електропідстанція 220 кіловольтів "Титан". Чи була вона уражена, невідомо,

– йдеться у повідомленні.

Супутник зафіксував пожежу поблизу підстанції "Титан" / Фото "Кримського вітру"

Що відомо про підстанцію "Титан" Електропідстанція "Титан" в Армянську є одним із ключових енергооб'єктів північної частини окупованого Криму. Вона забезпечує електропостачання для промислових підприємств, зокрема хімічного заводу "Кримський Титан". Підстанція працює при напрузі 220 кіловольтів і має стратегічне значення для роботи енергосистеми регіону. Об’єкт розташований поблизу Перекопського валу – важливого транспортного та інфраструктурного вузла, через який проходять лінії електропередач і логістичні маршрути. Виведення підстанції з ладу може спричинити серйозні проблеми в енергозабезпеченні окупаційних сил та промислових об’єктів Криму.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня дрони СБУ уразили в Криму 5 російських винищувачів на аеродромі Саки. Було повністю знищено Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.